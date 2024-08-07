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Петрушка в августе: что нужно сделать
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Как сохранить петрушку свежей до осени: эти советы изменят ваш подход

Петрушка в августе: что нужно сделать

Петрушка растёт на огороде с ранней весны до поздней осени, но в августе ей необходим особый уход для сохранения свежести и вкуса.

В этом месяце петрушка может столкнуться с перегревом, засухой, болезнями и вредителями. Чтобы избежать этих проблем, следует придерживаться нескольких рекомендаций.

Регулярный и обильный полив особенно важен в жаркие дни. Лучше поливать растения утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.

Подкармливать петрушку стоит каждые две недели, используя комплексные минеральные удобрения или органические настои. Это поддерживает рост и развитие зелени, а также укрепляет её иммунитет.

Необходимо регулярно пропалывать и рыхлить грядки, чтобы удалять сорняки и обеспечивать доступ кислорода и влаги к корням. Это также помогает предотвратить появление вредителей.

Собирать петрушку следует по мере необходимости, не допуская цветения, так как оно ухудшает качество зелени, делая её жёсткой и горькой. Если цветение уже началось, цветоносы нужно обрезать и использовать для приготовления бульонов или настоев.

Для наслаждения ароматом и полезными свойствами петрушки зимой, её можно заготавливать путем замораживания, сушки, маринования или засолки.

Таким образом, в августе петрушка требует особого ухода, включая полив, подкормку, прополку, сбор и заготовку, чтобы сохранить свою свежесть и вкус.

Фото: commons.wikimedia.org/4028mdk09 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).

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