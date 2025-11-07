Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенний шторм у моря
Осенний шторм у моря
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:25

Петропавловск готовится к удару стихии: циклон несёт волны высотой с трёхэтажный дом

МЧС предупредило о шторме у берегов Камчатки с опасными волнами

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни у побережья полуострова ожидается мощный шторм. Спасательные службы региона переведены в режим повышенной готовности, поскольку прогнозируются опасные погодные условия, способные повлиять на судоходство и работу прибрежных предприятий.

Волны высотой с дом

"Днем 8 ноября в Тихом океане и Беринговом море в районе Алеутского муниципального округа ожидается опасное волнение моря высотой 8-10 метров", — сообщает МЧС РФ по Камчатскому краю.

Синоптики уточняют, что с утра 9 ноября штормовые волны достигнут побережья Елизовского и Усть-Камчатского округов, Петропавловска-Камчатского, а также Олюторского и Карагинского районов. Неблагоприятные погодные условия сохранятся как минимум до утра 10 ноября.

Шторм сопровождается сильным ветром и опасными порывами на море, что создаёт риск для судов, находящихся в акватории.

Опасность для судоходства

Хотя жителям прибрежных населённых пунктов угрозы нет, шторм представляет серьёзную опасность для морского транспорта. В условиях волн высотой до десяти метров любое нарушение правил управления судном может привести к аварии, разливу нефтепродуктов и загрязнению побережья.

МЧС призывает руководителей судоходных компаний усилить меры безопасности, внимательно следить за прогнозами и, при необходимости, временно ограничить выход судов в море.

"Руководителям судоходных компаний настоятельно рекомендуется обеспечить повышенные меры безопасности для своих судов в указанных районах", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, спасательные службы Камчатки приведены в состояние повышенной готовности. На побережьях дежурят оперативные группы и подразделения морской спасательной службы.

Циклон принесёт ветер до 37 м/с

Надвигающийся шторм связан с циклоном, который в ближайшие выходные достигнет Камчатки. По данным синоптиков, порывы ветра на побережье будут достигать 25-30 м/с, а в отдельных районах — до 37 м/с.

Метеорологи предупреждают рыбаков и жителей прибрежных районов о необходимости соблюдать меры предосторожности и не выходить в море во время действия штормового предупреждения.

Власти региона продолжают мониторинг ситуации и готовы при необходимости оперативно задействовать аварийные службы.

