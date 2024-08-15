Шокирующая правда: зачем в СССР бензин окрашивали в оранжевый и синий

СССР оставил множество светлых воспоминаний для более зрелого поколения. В те времена еда казалась вкуснее, а образование и здравоохранение эффективнее. Одним из ярких моментов той эпохи было бесплатное предоставление квартир. Но были и другие, менее известные особенности, например, окрашивание бензина в разные цвета. Эксперт портала njcar. ru объясняет, зачем это делалось.
В Советском Союзе водители могли выбирать бензин разных цветов: синего, зелёного и оранжевого. Однако цвет бензина не был просто декоративным элементом — он указывал на состав и октановое число топлива, что позволяло водителям легко определять его тип.
Для тех, кто вырос после распада СССР и не знаком с окрашенным топливом, будет интересно узнать, что с 60-х годов на автозаправках предлагался бензин четырёх основных марок: А-66, А-72, А-76 и АИ-93. Цена на бензин варьировалась от 60 до 95 копеек за литр, а тарифы устанавливались государственными органами.
Буквенные обозначения в названиях бензина указывали на метод измерения октанового числа: моторный или исследовательский. Например, в современном бензине АИ-92 октановое число при моторном тесте составляет 83, а при исследовательском — 92. В СССР "АИ" обозначало исследовательский метод, а "А" — моторный.
Для повышения октанового числа и предотвращения детонации в советский бензин добавляли тетраэтилсвинец. Это была высокоэффективная добавка, которая значительно улучшала характеристики топлива, делая его этилированным. Из всех упомянутых марок только А-72 не содержал эту добавку.
Этилированный бензин подлежал окраске в соответствии с ГОСТом. Сегодня использование тетраэтилсвинца запрещено из-за его вреда для экологии, здоровья и современных автомобилей.
Цвет бензина соответствовал его типу: А-66 был оранжевым, А-72 — зелёным, а АИ-93 — синим. Неэтилированный А-72 оставался бесцветным. Эта цветовая система помогала водителям легко различать виды топлива. Позже высокооктановый АИ-98 также стал синим и использовался только на специализированных предприятиях. А-72 со временем стал розовым и также содержал тетраэтилсвинец.
Фото: commons. wikimedia.org/Rama (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France license).
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