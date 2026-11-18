Компании Paratus Energy и малайзийская Vantris Energy перешли от этапа тендерного отбора к заключению полноценного контракта с бразильским государственным гигантом Petrobras. Соглашение, подписанное в Рио-де-Жанейро, оценивается в 410 млн долларов и касается предоставления услуг судна для поддержки прокладки трубопроводов (PLSV).

Сделка оформлена через совместное предприятие Seagems, созданное партнерами на паритетных началах (50:50). Контракт рассчитан на четыре года и включает комплекс работ по подводному инжинирингу, прокладке и монтажу трубопроводов.

Основным техническим средством в рамках договора станет судно Seagems Safira (в ходе тендера Petrobras оно фигурировало под названием Neptune). В настоящий момент судно находится в стадии строительства. Его ключевой особенностью станет горизонтальная система укладки грузоподъемностью 300 тонн, что позволит проводить монтаж труб и пуповин (umbilicals) на сверхглубинах — до 3 000 метров.

Начало операционной деятельности запланировано на четвертый квартал 2028 года. Данный контракт стал итогом тендерного процесса, завершившегося в сентябре, когда Petrobras предварительно приняла заявку Seagems на использование стороннего судна.

Параллельно с этим в текущем месяце Petrobras приняла отдельное предложение Seagems по использованию другого судна — Jade PLSV, однако этот этап всё еще ожидает окончательного подписания контракта.

На сегодняшний день флот Seagems в бразильском секторе насчитывает шесть многоцелевых судов класса PLSV, все из которых зафрахтованы Petrobras. Расширение портфеля заказов совпало с изменением стратегии Paratus Energy: в июле компания продала свой бизнес по бурению с самоподъемных платформ в Мексике, чтобы полностью сфокусироваться на операциях с подводным флотом через совместное предприятие.