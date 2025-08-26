286 000 лет назад в Европе жили не только неандертальцы: кто ещё

Как много тайн хранит история человечества? Новое исследование проливает свет на одну из самых спорных окаменелостей гомининов в Европе — череп из Петралоны. Этот череп, найденный более шести десятилетий назад в греческой пещере, теперь датирован как минимум 286 000 лет назад с использованием современных методов уранового датирования. Это открытие не только разрешает давние научные споры, но и предоставляет важные доказательства сосуществования различных человеческих групп в Европе в период среднего плейстоцена.

Долгая история исследований

Череп был впервые обнаружен в 1960 году местными жителями в пещере Петралона на полуострове Халкидики, примерно в 50 километрах от Салоник. На протяжении более 40 лет ученые пытались определить его возраст, получая оценки от 170 000 до 700 000 лет. Эта неопределенность возникла из-за уникальных условий обнаружения черепа: он был найден прикрепленным к стене пещеры без четкого стратиграфического контекста, что усложняло использование традиционных методов датирования.

Международная исследовательская группа, возглавляемая Институтом палеонтологии человека, применила метод уранового датирования (U-серии) кальцитовых отложений, образовавшихся непосредственно на черепе.

Этот метод основывается на естественном распаде изотопов урана, что позволяет точно определить возраст находки. Новый минимальный возраст в 286 000 лет относит петралонского гоминина к среднему плейстоцену, что предполагает его сосуществование с ранними неандертальцами и ставит под сомнение прежние представления о доминировании неандертальцев в этом регионе.

Уникальные характеристики черепа

Морфологически череп из Петралоны отличается как от современных людей, так и от неандертальцев. Его массивная структура и выраженные надбровные дуги позволяют отнести его к более широкой категории Homo heidelbergensis, которая считается общим предком неандертальцев и современных людей. Однако уникальные черты черепа могут указывать на отдельную генетическую линию, существовавшую наряду с эволюционирующими популяциями неандертальцев.

Споры о датировке черепа начались в начале 1980-х годов, когда он стал одним из первых доисторических памятников, датированных с использованием нескольких радиометрических методов. Первоначальные исследования привели к противоречивым результатам, что вызвало ожесточенные научные дебаты о методах и их значении для понимания миграции людей из Африки.

Важные выводы

Результаты новых исследований подтверждают растущее количество данных о том, что в конце среднего плейстоцена в Европе существовало множество человеческих популяций. Возраст черепа, который варьируется от 539 000 до 277 000 лет, делает его современником других значительных европейских находок. Это временное совпадение указывает на то, что архаичные популяции людей могли сохраняться на юго-востоке Европы, даже когда в других регионах начали проявляться признаки неандертальцев.

Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории отметил, что череп из Петралоны демонстрирует поразительное сходство с черепом Кабве из Замбии. Это открытие ставит под сомнение простые линейные модели эволюции человека и подтверждает более сложные сценарии, предполагающие сосуществование нескольких групп.

Определение возраста черепа из Петралоны — это не просто решение археологической головоломки. Это важнейшее доказательство для понимания сложной мозаики эволюции человека в Европе. По мере того как исследователи продолжают находить новые окаменелости и применять современные методы датирования, наша картина доисторического населения Европы становится все более точной, открывая континент, где сосуществовали и взаимодействовали различные человеческие линии.