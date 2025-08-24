Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Replica_of_Neanderthal_Skull_in_St._Michaels_Cave,_Gibraltar.jpg by Bjørn
Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:26

Загадка пещеры в Греции: странный череп оказался древнее, чем думали

Палеоантрополог Крис Стрингер: петралонский череп не относится к Homo sapiens и неандертальцам

В северной Греции, в пещере Петралоны, более полувека назад был найден необычный череп с сталагмитом, словно проросшим из головы. Новое исследование показало: возраст этой окаменелости достигает примерно 300 тысяч лет. И самое удивительное — череп не принадлежит ни Homo sapiens, ни неандертальцу.

Долгие споры учёных

Находку обнаружили ещё в 1960 году, и с тех пор специалисты спорили о её месте в эволюционном древе человека. Датировки разнились кардинально — от 170 до 700 тысяч лет. Лишь современный анализ позволил уточнить возраст и сузить временные рамки.

Учёные исследовали кальцит, покрывающий череп, и установили: отложения начали формироваться не менее 277 тысяч лет назад. Это дало основание утверждать, что сама окаменелость ещё древнее.

Кто был "петралонский человек"

Многие антропологи склоняются к версии, что череп принадлежал представителю Homo heidelbergensis — человеческой группы, которая существовала в Европе одновременно с неандертальцами.

"Окаменелость из Петралоны отличается как от останков H. sapiens, так и от неандертальцев, — подчеркнул палеоантрополог Музея естественной истории в Лондоне Крис Стрингер.

По его словам, новая оценка возраста подтверждает, что эта популяция сохранялась и жила рядом с формирующейся линией неандертальцев в Европе позднего среднего плейстоцена".

По его словам, массивные формы черепа указывают, что он принадлежал мужчине. Умеренный износ зубов позволяет предположить, что это был молодой человек.

Как определили возраст

Для анализа применили уран-ториевое датирование. Этот метод основывается на измерении соотношения урана и тория в кальците, который накапливается со временем. По результатам исследования, возраст отложений составляет около 286 тысяч лет, что позволяет с высокой долей уверенности говорить о минимальной отметке в 277 тысяч лет.

Интересно, что отложения росли довольно быстро, а значит, череп вскоре после попадания в пещеру начал покрываться кальцитом. Учёные считают: возраст находки может достигать и превышать 300 тысяч лет.

Сравнение с другими находками

Выводы по петралонскому черепу совпадают с результатами анализа аналогичных останков, например, знаменитого черепа из Кабве (Замбия). Там в 2019 году исследователи определили возраст в 299 тысяч лет.

Таким образом, древний "петралонский человек" становится важным звеном в понимании истории Homo heidelbergensis и их места в развитии человечества. Его история не только расширяет представления о жизни людей в плейстоцене, но и подталкивает учёных к новым вопросам о соседстве и взаимодействии различных человеческих групп в древней Европе.

