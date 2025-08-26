Секрет Петралонской пещеры: как 286 тысяч лет изменили представление об эволюции человека — ответы на загадку века

Палеонтологи сумели уточнить минимальный возраст почти полного черепа из Петралонской пещеры в Греции, который озадачивал научное сообщество с момента обнаружения в 1960 году. Новые данные позволяют пересмотреть место находки в эволюционной истории человека и предложить новые гипотезы о сосуществовании различных видов гоминид в древней Европе.

Загадочная находка ставила перед учеными два вопроса. Во-первых, череп явно принадлежит к роду Homo, но сильно отличается как от неандертальцев, так и от современных людей. Уникальные морфологические особенности Петралонского черепа делали его сложным для классификации в рамках существующих представлений об эволюции человека.

Проблемы датировки: оценки от 170 000 до 700 000 лет и передовые научные достижения

Во-вторых, была затруднена точная датировка: оценки варьировались от примерно 170 000 до 700 000 лет. Неопределенность в датировке создавала значительные трудности в интерпретации находки и определении ее места в эволюционной шкале времени. Помогли передовые научные достижения. Исследователи уточнили возраст артефакта по наросшим на нем отложениям уран-ториевым методом, результатами чего поделились на страницах Journal of Human Evolution.

Уран-ториевое датирование использует естественные свойства радионуклидов. Уран превращается в торий с постоянной скоростью, и измерив их соотношение, можно вычислить атомарно откалиброванную начальную точку этого процесса. Под открытым небом метод бесполезен, поскольку в почве появляются все новые соединения урана, зато в пещере он дает превосходные результаты.

Проходя сквозь почву, влага уносит с собой водорастворимый уран, оставляя торий. Затем она скапливается на стене пещеры, испаряется и образует слой коркообразных отложений. В этих натеках продолжается распад урана, превращая их, по сути, в отсчитывающий столетия секундомер. Уран-ториевое датирование является мощным инструментом для определения возраста отложений в пещерах и предоставляет ценную информацию о древней окружающей среде.

Отбор проб: кальцитовое покрытие, спелеотемы и камера "Мавзолей”

Отбор проб включал кальцитовое покрытие на черепе, а также спелеотемы (минеральные образования в пещерах) и кальцитовые отложения в различных частях пещеры: в камере "Мавзолей", где череп, как утверждается, был прикреплен к стене, в коридоре, ведущем к ней, и в дополнительных секциях. Анализ различных типов отложений позволил получить более точную и надежную датировку.

Результаты анализа кальцитовой корки на черепе дали точный минимальный возраст 286 000 ± 9 000 лет. Если изначально череп оставался сухим или был чем-то покрыт, он мог находиться в пещере гораздо дольше, поскольку такая датировка определяет только момент начала образования кальцита под воздействием влаги и ее испарения. Минимальный возраст черепа свидетельствует о том, что он находился в пещере по крайней мере 286 000 лет.

Максимальная граница: возраст элементов пещеры и сталагмитовый слой

Для расчета максимальной границы диапазона датирования ориентируются на возраст элементов пещеры. Возраст сталагмитового слоя на стене "Мавзолея" составил 510 ± 29 тыс. лет в верхней части и минимум >650 тыс. лет во внутренней — то есть нарастание кальцита на черепе началось гораздо позже образования самой пещеры.

Стратиграфия в проходе "Дарданеллы" не показывает сталагмитового пола старше 410 ± 6 тыс. лет, с более молодым слоем, датированным 228 ± 1 тыс. лет. Анализ возраста различных элементов пещеры позволил определить максимальный возраст черепа.

Таким образом, черепу из Петралонской пещеры от 539-277 тысяч лет, если он был вмурован в стену, до 410-277 тысяч лет, если нет. Уточненный диапазон датирования позволил сузить круг гипотез о месте черепа в эволюционной истории человека.

Отдельная группа: примитивные гоминины и сосуществование с неандертальцами

Исследователи приходят к выводу, что гоминин из Петралоны может быть частью отдельной и более примитивной группы, чем Homo sapiens и неандертальцы, а результаты подтверждают сосуществование таких популяций наряду с эволюционирующей линией неандертальцев в позднем среднем плейстоцене Европы. Открытие подтверждает, что в древней Европе сосуществовали различные виды гоминид.

Интересные факты об эволюции человека

Эволюция человека представляет собой сложный процесс, включающий появление различных видов гоминид.

Неандертальцы и Homo sapiens скрещивались, и гены неандертальцев присутствуют у современных людей.

Изучение ископаемых останков и генетического материала позволяет ученым реконструировать историю эволюции человека.

В заключение, уточнение возраста черепа из Петралонской пещеры является важным шагом в понимании эволюции человека. Новые данные свидетельствуют о том, что череп может принадлежать к отдельной группе гоминид, сосуществовавшей с неандертальцами в древней Европе. Дальнейшие исследования помогут определить точное место этой находки в эволюционной истории человека.