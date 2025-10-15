Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Награда победителя боя UFC
© commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:39

Русская месть в Лас-Вегасе: Пётр Ян готов вернуть себе титул чемпиона UFC

Петр Ян проведет бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян вновь получит шанс побороться за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Подробности поединка

Соперником Яна станет грузинский спортсмен Мераб Двалишвили. Их бой запланирован в рамках турнира UFC 323, который пройдет в Лас-Вегасе (США) в ночь на 7 декабря. Поединок обещает стать одним из центральных событий вечера и привлечь внимание болельщиков по всему миру.

Карьера и достижения Яна

Петр Ян уже знаком фанатам как бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе. Он завоевал титул в 2020 году, победив бразильца Жозе Альдо, однако позже утратил пояс после серии спорных боёв и травм.

Сейчас в активе российского бойца 18 побед в 23 поединках в MMA. Его отличает точная техника бокса, жёсткий стиль ведения боя и отличная работа на дистанции.

Соперник из Грузии

Мераб Двалишвили известен как один из самых выносливых и энергичных бойцов UFC. В его арсенале — серия побед подряд и репутация сильного борца с мощным контролем на земле. Эксперты уже называют предстоящий бой столкновением стилей: Ян будет делать ставку на ударную технику, а Двалишвили — на борьбу и давление.

А что если Ян победит

В случае успеха россиянин может вернуть себе чемпионский пояс и вновь возглавить легчайший дивизион UFC. Это также откроет перед ним возможность проведения объединительного боя с другими топовыми бойцами организации и закрепит его статус одного из сильнейших представителей этого веса.

