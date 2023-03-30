На сайте президента Украины появилась петиция о размещении ядерного оружия

Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского разместил петицию с предложением установить ядерное оружие на территориии государства с целью "защиты своего территориального суверенитета".
"Украина имеет... право на восстановление ядерного статуса, получив статус ядерной державы... Украине не обязательно обладать ядерным оружием, но она имеет право им пользоваться"
К текущему моменту документ подписали более 140 человек. Осталось еще 92 дня, чтобы собрать еще 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения документа Зеленским.
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