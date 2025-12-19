Уголовное дело в России, тупик в Иране: почему россиянка не может вывезти дочь из Ирана

49-летняя жительница Санкт-Петербурга Галина Мобарханкасма рассказала, что познакомилась с гражданином Ирана Али около семи лет назад через социальные сети. Мужчина переехал в Россию, отношения быстро перешли в брак, а спустя год у пары родилась дочь Даша. Галина утверждает, что супруг периодически применял к ней насилие, затем просил прощения и убеждал не разрушать семью. Об этом сообщает Baza.

По её словам, перелом наступил, когда она стала замечать сексуальный интерес мужа к ребёнку. После этого женщина написала заявление в Следственный комитет и подала на развод. В ответ, как утверждает Галина, Али избил её, а пока она находилась в больнице и восстанавливалась после травм, вывез шестилетнюю Дашу из России в Иран.

Угрозы и попытка вернуть ребёнка

Галина вылетела в Иран, чтобы забрать дочь, однако, по её словам, отец не намеревался возвращать девочку. Он заявил, что "по разрешению старейшин" в девять лет выдаст ребёнка замуж, причём описал это как способ "разбогатеет".

Чтобы получить шанс остаться рядом с дочерью, Галина пошла на обман и разыграла перед Али готовность вернуться в семью. Муж принял её обратно и предложил продать всё имущество в России и переехать к нему насовсем, чтобы жить по законам шариата. Когда женщина осталась с девочкой наедине, она сбежала и с тех пор скрывается.

Почему она не может уехать

Сейчас, как утверждает Галина, она не может вывезти Дашу из Ирана из-за местных правил: ребёнку до 18 лет нельзя покидать страну без разрешения отца. Эта ситуация, по её словам, лишает её возможности вернуться в Россию и заставляет постоянно менять места, чтобы не попасться мужу.

Месяц назад в России в отношении мужчины завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка. В материале также говорится, что помочь Галине пытается правозащитник Иван Мельников: он направил обращения к министрам иностранных дел России и Ирана, рассчитывая добиться вмешательства на дипломатическом уровне.