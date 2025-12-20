Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Полицейские
Полицейские
© commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Происшествия
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 10:49

Подростки говорят одно, родные — другое: петербургская учительница попала под обвинение

Мать петербургской учительницы назвала обвинения в насилии местью

В Петербурге расследуют дело, в котором фигурирует молодая учительница английского языка: её обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьников. Об этом сообщает телеграм-канал "База". 22-летнюю Афину Симеонидис после заявлений подростков задержали, а близкие настаивают на её невиновности и называют случившееся местью.

Кто такая Афина Симеонидис

Афина Симеонидис — выпускница РГПУ имени Герцена, окончила вуз с отличием. Год назад она стала классным руководителем и начала преподавать английский язык в петербургской гимназии. По данным "Базы", девушка вела активную общественную жизнь, участвовала в волонтёрской деятельности и, как утверждают родные, быстро получила поддержку в школьной среде.

Семья подчёркивает, что молодого педагога приняли доброжелательно. По словам матери, учительнице доверяли и дети, и их родители, а в коллективе к ней относились позитивно.

Что известно о заявлениях и версии семьи

Мать педагога рассказала "Базе", что повышенное внимание к учительнице проявлял 12-летний ученик, который, по её словам, признавался ей в любви при всём классе. При этом Симеонидис совмещала работу в гимназии с репетиторством по английскому языку. С апреля мальчик, как утверждает мать, начал приходить на занятия к ней домой вместе со своим другом "за компанию".

Сами подростки заявляют, что якобы на этих занятиях учительница занималась с ними сексом, и добавляют, что в квартире присутствовал её 16-летний брат, живший вместе с ней. Первое заявление, по словам родных, поступило около недели назад: 12-летний мальчик пришёл в полицию один, без взрослых, а спустя пару дней аналогичное заявление подал его друг. После этого Афину Симеонидис задержали и вменили наиболее тяжёлую часть статьи о насильственных действиях сексуального характера, сейчас она находится в СИЗО. "Два дружка с сомнительной репутацией", — сказала мама педагога..

