Петербург поднял планку для приёмных семей: выплаты на ребёнка вырастут

Власти Санкт-Петербурга решили пересмотреть размер поддержки семей, взявших детей на воспитание, на фоне роста социальных расходов и изменения прожиточного минимума. Речь идет о системной мере, напрямую привязанной к базовым показателям уровня жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Решение Законодательного собрания

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 17 декабря приняло закон об увеличении объема социальной поддержки опекунов и приемных семей. Документ предусматривает рост ежемесячной выплаты на содержание каждого ребенка, находящегося под опекой или в приемной семье.

Согласно принятому закону, с 1 января 2026 года размер выплаты составит 20 025 рублей. Эти средства будут предоставляться на каждого ребенка, а финансирование уже заложено в городском бюджете на соответствующий год.

Бюджетные параметры и динамика выплат

Дополнительные расходы на реализацию новой меры поддержки были учтены при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга на период с 2026 по 2028 год.

Для сравнения, в 2025 году ежемесячная выплата на содержание детей, переданных под опеку, попечительство или в приемные семьи, составляет 17 107 рублей.