Петербург попал под волну критики за новогоднее оформление: Беглов ответил

Волна коротких видео с сравнениями новогоднего оформления российских городов дошла и до Санкт-Петербурга — пользователи соцсетей включили его в список тех, кто "не дотянул" до ожиданий. Об этом сообщает телеграм-канал "Юнашев LIVE".

"Украсили хорошо": позиция губернатора

По словам губернатора, претензии к оформлению стали для него неожиданностью. Он подчеркнул, что Петербург не просто развешивает гирлянды и ставит типовые конструкции, а выстраивает тематическое оформление с узнаваемым стилем. Отдельно губернатор выделил главный символ сезона — городскую ёлку.

"Украсили хорошо, как полагается, со своим петербургским характером. У нас самая большая ёлка в России — 30 метров", — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Недовольны — пусть приходят и помогают"

К критике Беглов отнёсся подчеркнуто спокойно, назвав её закономерной частью публичной жизни. По его оценке, недовольство в таких темах возникает всегда — и зачастую становится способом заявить о себе. При этом он предложил тем, кто недоволен украшениями, перейти от комментариев к участию.

Губернатор отметил, что критиковать проще, чем создавать и организовывать. Поэтому, по его словам, вместо упрёков городу важнее получать конкретные предложения — какие элементы и решения жители считают необходимыми.

Сравнение с Москвой и цифры расходов

Пользователи в интернете сравнивали оформление Москвы и Петербурга, сводя дискуссию к бюджетам. В роликах упоминалось, что на новогоднее оформление столицы к праздникам ушло 414 млн рублей. Петербург, по этим же сравнениям, фигурировал с суммой более 1 млрд рублей.