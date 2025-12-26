Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Напиток Алоэ Вера
© magnit.ru by Unknown author is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:35

Сигнал был ещё в октябре: петербуржец купил "Алоэ вера" и почувствовал химозу

Ещё осенью история с подозрительным напитком "Алоэ вера" могла получить развитие, но сигнал от покупателя фактически завис в переписке с надзорными органами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Петербургский случай: вендинг и "привкус бензина"

Как пишет Mash, в октябре житель Петербурга купил бутылку напитка в вендинговом автомате в торговом центре на Бестужевской. По словам мужчины, он сделал глоток и тут же выплюнул содержимое: вкус, по его описанию, отдавал "бензином и химозой".

При этом петербуржец, по данным Mash, не выбросил бутылку. Он сохранил её дома — положил в холодильник, чтобы при необходимости передать на экспертизу.

Жалоба в Роспотребнадзор и отсутствие ответа

По информации Mash, мужчина направил обращение в Роспотребнадзор. Однако, как утверждается, столичное ведомство перенаправило его к петербургскому представительству. Пострадавший заявляет, что после проверки никаких результатов ему так и не сообщили, а официальный ответ не поступил.

Один производитель и минимум пять "химозных" бутылок

На бутылке, по данным Mash, указан производитель ООО "Вельта-Пенза" - тот же, что фигурирует и в случае с напитком, который, как сообщалось ранее, попробовал ребёнок. Mash утверждает, что именно продукцию этого производителя сейчас оперативно отзывают из "Магнита" и проверяют.

