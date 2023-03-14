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  • Опубликована сегодня в 19:25

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Выставочный зал Государственного музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге стал местом проведения Всероссийской выставки "Верность традициям", посвященной 120-летию Союза русских художников. Об этом сообщила куратор выставки Ольга Алмазова.

"На выставке представлены работы 50 художников из почти 20 городов страны - это более 80 картин. Посетители смогут как оценить работы начинающих художников, так и насладиться картинами именитых авторов, среди которых Валерий Третьяк и Вадим Землянухин"

Помимо того, что посетители смогут наслаждаться красотой живописи, их также ожидает огромное количество мастер-классов, творческих встреч с ведущими художниками, а также конференция, где многие искусствоведы будут обсуждать традиции и современное состояние изобразительного искусства в России.

Все желающие могут посетить выставку до 16 апреля.

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