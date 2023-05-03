Ограничения работы петербургского метро приводят к штурму пассажирами альтернативных видов транспорта

Жители Петербурга продолжают страдать от неудобств в связи с закрытием станций метрополитена. Горожанам приходится "штурмовать" соседние станции и наземный транспорт.

"Выборгская" вновь была закрыта на вход в утренний час-пик 3 мая. Сотрудники метрополитена ограничили вход в вестибюль с 8:40 до 8:56 утра.

Отметим, что на станции с 20 апреля проводят ремонт эскалаторов. По этой причине работают только два подъемника в каждую из сторон. "Выборгскую" также ограничивают на вход в утренние часы-пик, что приводит к образованию коллапсов. Горожане "штурмуют" соседние станции — "Лесная" и "Площадь Ленина", которые не справляются с нагрузкой.

Со 2 мая ограничили работу "Василеостровской". Станция практически недоступна в утренние часы-пик на вход и выход. При этом в первый день проведения ремонтных работ возник серьезный коллапс. Возле входа в метро образовались длинные очереди, которые привели к давке. Также в результате поломки светофора на зеленой ветке поезда с "Беговой" отправлялись с задержками, а интервал между ними достигал 20 минут.

Напомним, в Петербурге полностью закрыты "Чернышевская" и "Ладожская". Команда губернатора Александра Беглова пыталась решить проблему с перевозками горожан через вывод дополнительного наземного транспорта. Однако это создало лишь неудобства и давку в салоне.