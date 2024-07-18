60-ые президентские выборы в истории Соединённых Штатов Америки могут привести к наиболее напряжённому моменту в вопросе дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Если 45-ый президент Штатов Дональд Трамп одержит победу, то возникнет большая вероятность, что мирные переговоры будут организованы уже в 2024 году. Об этом информировал РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По мнению венгерского политического деятеля, выборы в США, которые запланированы на 5 ноября текущего года, могут стать решающим моментом в вопросе мирных переговоров. Он также отметил, что если экс-глава Соединённых Штатов Америки одержит победу в ноябре, то вероятность наступления мирных переговоров в 2024 году значительно увеличивается. Он аргументировал это тем, что с приходом к власти Трампа позиция Штатов по конфликту на Украине поменяется.
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