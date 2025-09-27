Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина у компьютера
Мужчина у компьютера
© freepik.com by DC Studio is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:27

Питер Тиль говорит об Антихристе, а сам работает с разведкой: что на самом деле стоит за его лекциями

Питер Тиль сравнил жёсткое регулирование ИИ с ускорением прихода Антихриста

Сооснователь Palantir и PayPal Питер Тиль вновь вызвал бурные дискуссии — на этот раз из-за серии закрытых лекций под названием "Антихрист: цикл из четырех лекций", проходящих в Сан-Франциско. По словам слушателей, он заявил, что жёсткое регулирование искусственного интеллекта не защитит общество, а наоборот — "ускорит приход Антихриста".

Основные тезисы Тиля

Предприниматель считает, что лозунги о "мире и безопасности" через контроль технологий открывают дорогу к тоталитарному мировому порядку. Регулирование, по его мнению, используется не для защиты людей, а как инструмент централизации власти и подавления технологического прогресса.

Тиль ранее высказывался в схожем ключе: в беседе с Институтом Гувера в 2024 году он говорил о "тонкой тропе между Армагеддоном и Антихристом", где единственным спасением остаётся развитие новых технологий.

Формат лекций и протесты

Лекции организованы христианской некоммерческой группой Acts 17 Collective и проходят в зале клуба Commonwealth Club. Формат — закрытый, без протокола, доступ только по билетам.

Уже первые вечера сопровождались протестами: часть активистов напоминала о военных контрактах Palantir и обвиняла Тиля в двойных стандартах — мол, он критикует централизованный контроль, но сам зарабатывает на технологиях для армии и разведки.

Контекст бизнеса Palantir

Скандальные заявления совпали с расширением бизнеса компании в Великобритании. Неделю назад правительство объявило о стратегическом партнёрстве с Palantir: предполагается до £1,5 млрд инвестиций и создание сотен рабочих мест.

Отдельно обсуждается возможный контракт с Минобороны Британии на £750 млн, хотя официального подтверждения пока нет. Эксперты отмечают, что протесты и критика в прессе могут осложнить переговоры.

Сравнение позиций о регулировании ИИ

Подход Сторонники Аргументы
Жёсткое регулирование Политики ЕС, часть академиков Снижение рисков, защита от злоупотреблений
Ограниченное регулирование IT-компании в США, предприниматели Гибкость, поддержка инноваций
Отсутствие контроля Радикальные либертарианцы Максимальная свобода технологий, риск анархии

Советы шаг за шагом: как бизнесу ориентироваться в условиях неопределённости

  1. Следить за регуляторной повесткой в ключевых странах — ЕС, США, Китае.

  2. Встраивать этические стандарты в разработку ИИ (audit, explainable AI).

  3. Готовить сценарии на случай жёстких правил — сертификация, аудит.

  4. Диверсифицировать рынки, чтобы снизить риски от региональных ограничений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать тему регулирования.

  • Последствие: Блокировка доступа к ключевым рынкам.

  • Альтернатива: Создавать продукты с учётом будущих стандартов.

  • Ошибка: Делать ставку только на госзаказы.

  • Последствие: Репутационные риски и протесты.

  • Альтернатива: Балансировать B2G и B2B сегменты.

А что если…

Если жёсткое регулирование ИИ всё же будет введено, стартапы окажутся в невыгодном положении из-за дорогой сертификации и проверок. Крупные корпорации вроде Palantir смогут адаптироваться, но потеряют темпы роста. А если Тиль окажется прав, и чрезмерный контроль действительно приведёт к монополизации власти, мир столкнётся с новой формой цифрового авторитаризма.

Плюсы и минусы позиции Тиля

Плюсы Минусы
Защита инноваций и свободы разработок Риски злоупотреблений без контроля
Поддержка стартапов и конкуренции Игнорирование угроз ИИ (deepfake, кибератаки)
Ускорение научного прогресса Возможность усиления "диких рынков"

FAQ

Почему Тиль против регулирования?
Он считает, что это инструмент централизации власти, а не защиты общества.

Почему его критикуют активисты?
Из-за военных контрактов Palantir, которые воспринимаются как часть "тоталитарного контроля".

Повлияют ли его слова на бизнес Palantir?
Краткосрочно — вряд ли, но протесты и негатив в СМИ могут осложнить международные сделки.

Мифы и правда

  • Миф: Тиль выступает против любых ограничений.

  • Правда: Он критикует именно жёсткое централизованное регулирование, а не этические нормы.

  • Миф: Palantir не заинтересован в регулировании.

  • Правда: Компания сама работает с данными для госструктур и придерживается внутренних стандартов.

3 интересных факта

• Тиль был одним из первых инвесторов Facebook.
• Palantir активно сотрудничает с Пентагоном и разведсообществом США.
• В 2016 году Тиль открыто поддержал Дональда Трампа, чем выделялся среди техноэлиты Кремниевой долины.

Исторический контекст

  1. 2015 — Тиль впервые заговорил о "цифровом контроле" как угрозе демократии.

  2. 2020 — Palantir выходит на биржу, усиливаются дискуссии о её военных проектах.

  3. 2024 — Тиль в интервью Институту Гувера упоминает "узкую тропу между Армагеддоном и Антихристом".

  4. 2025 — лекции в Сан-Франциско, новые протесты и дискуссии о будущем ИИ.

