Питер Тиль говорит об Антихристе, а сам работает с разведкой: что на самом деле стоит за его лекциями
Сооснователь Palantir и PayPal Питер Тиль вновь вызвал бурные дискуссии — на этот раз из-за серии закрытых лекций под названием "Антихрист: цикл из четырех лекций", проходящих в Сан-Франциско. По словам слушателей, он заявил, что жёсткое регулирование искусственного интеллекта не защитит общество, а наоборот — "ускорит приход Антихриста".
Основные тезисы Тиля
Предприниматель считает, что лозунги о "мире и безопасности" через контроль технологий открывают дорогу к тоталитарному мировому порядку. Регулирование, по его мнению, используется не для защиты людей, а как инструмент централизации власти и подавления технологического прогресса.
Тиль ранее высказывался в схожем ключе: в беседе с Институтом Гувера в 2024 году он говорил о "тонкой тропе между Армагеддоном и Антихристом", где единственным спасением остаётся развитие новых технологий.
Формат лекций и протесты
Лекции организованы христианской некоммерческой группой Acts 17 Collective и проходят в зале клуба Commonwealth Club. Формат — закрытый, без протокола, доступ только по билетам.
Уже первые вечера сопровождались протестами: часть активистов напоминала о военных контрактах Palantir и обвиняла Тиля в двойных стандартах — мол, он критикует централизованный контроль, но сам зарабатывает на технологиях для армии и разведки.
Контекст бизнеса Palantir
Скандальные заявления совпали с расширением бизнеса компании в Великобритании. Неделю назад правительство объявило о стратегическом партнёрстве с Palantir: предполагается до £1,5 млрд инвестиций и создание сотен рабочих мест.
Отдельно обсуждается возможный контракт с Минобороны Британии на £750 млн, хотя официального подтверждения пока нет. Эксперты отмечают, что протесты и критика в прессе могут осложнить переговоры.
Сравнение позиций о регулировании ИИ
|Подход
|Сторонники
|Аргументы
|Жёсткое регулирование
|Политики ЕС, часть академиков
|Снижение рисков, защита от злоупотреблений
|Ограниченное регулирование
|IT-компании в США, предприниматели
|Гибкость, поддержка инноваций
|Отсутствие контроля
|Радикальные либертарианцы
|Максимальная свобода технологий, риск анархии
Советы шаг за шагом: как бизнесу ориентироваться в условиях неопределённости
-
Следить за регуляторной повесткой в ключевых странах — ЕС, США, Китае.
-
Встраивать этические стандарты в разработку ИИ (audit, explainable AI).
-
Готовить сценарии на случай жёстких правил — сертификация, аудит.
-
Диверсифицировать рынки, чтобы снизить риски от региональных ограничений.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать тему регулирования.
-
Последствие: Блокировка доступа к ключевым рынкам.
-
Альтернатива: Создавать продукты с учётом будущих стандартов.
-
Ошибка: Делать ставку только на госзаказы.
-
Последствие: Репутационные риски и протесты.
-
Альтернатива: Балансировать B2G и B2B сегменты.
А что если…
Если жёсткое регулирование ИИ всё же будет введено, стартапы окажутся в невыгодном положении из-за дорогой сертификации и проверок. Крупные корпорации вроде Palantir смогут адаптироваться, но потеряют темпы роста. А если Тиль окажется прав, и чрезмерный контроль действительно приведёт к монополизации власти, мир столкнётся с новой формой цифрового авторитаризма.
Плюсы и минусы позиции Тиля
|Плюсы
|Минусы
|Защита инноваций и свободы разработок
|Риски злоупотреблений без контроля
|Поддержка стартапов и конкуренции
|Игнорирование угроз ИИ (deepfake, кибератаки)
|Ускорение научного прогресса
|Возможность усиления "диких рынков"
FAQ
Почему Тиль против регулирования?
Он считает, что это инструмент централизации власти, а не защиты общества.
Почему его критикуют активисты?
Из-за военных контрактов Palantir, которые воспринимаются как часть "тоталитарного контроля".
Повлияют ли его слова на бизнес Palantir?
Краткосрочно — вряд ли, но протесты и негатив в СМИ могут осложнить международные сделки.
Мифы и правда
-
Миф: Тиль выступает против любых ограничений.
-
Правда: Он критикует именно жёсткое централизованное регулирование, а не этические нормы.
-
Миф: Palantir не заинтересован в регулировании.
-
Правда: Компания сама работает с данными для госструктур и придерживается внутренних стандартов.
3 интересных факта
• Тиль был одним из первых инвесторов Facebook.
• Palantir активно сотрудничает с Пентагоном и разведсообществом США.
• В 2016 году Тиль открыто поддержал Дональда Трампа, чем выделялся среди техноэлиты Кремниевой долины.
Исторический контекст
-
2015 — Тиль впервые заговорил о "цифровом контроле" как угрозе демократии.
-
2020 — Palantir выходит на биржу, усиливаются дискуссии о её военных проектах.
-
2024 — Тиль в интервью Институту Гувера упоминает "узкую тропу между Армагеддоном и Антихристом".
-
2025 — лекции в Сан-Франциско, новые протесты и дискуссии о будущем ИИ.
