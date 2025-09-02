Бесплатные прививки, паспорта и приюты: почему петербургские питомцы стали жить лучше

Программа бесплатной вакцинации домашних животных в Петербурге показывает впечатляющие результаты и продолжает расширяться. Город активно развивает ветеринарную инфраструктуру и делает акцент на заботе о питомцах и решении проблемы бездомных животных.

Масштабная вакцинация

За первые шесть месяцев 2025 года государственные ветеринарные клиники оказали помощь 152 тысячам домашних животных. При этом в рамках социальной программы удалось бесплатно привить почти 62 тысячи собак.

"За первое полугодие 2025 года в государственных ветеринарных клиниках была оказана лечебная помощь 152 тысячам домашних животных. В рамках социальной акции бесплатно было вакцинировано почти 62 тысячи собак. Акция продолжается — в планах на этот год привить ещё 100 тысяч животных", — заявил губернатор Александр Беглов.

Бесплатная вакцинация стартовала весной, перед началом дачного сезона, и включала не только прививки, но и чипирование с выдачей ветеринарного паспорта. Летом в город поступили препараты для вакцинации кошек от бешенства, что сделало программу ещё более доступной и комплексной.

Борьба с проблемой бездомных животных

Одновременно власти города уделяют внимание сокращению числа безнадзорных кошек и собак. Сегодня в Петербурге действуют 16 официальных приютов, и это уже принесло ощутимые результаты — количество бездомных животных снизилось почти в десять раз за последние годы.

В планах — строительство ещё трёх приютов: в Колпинском, Кронштадтском и Красногвардейском районах. Эти проекты находятся на стадии разработки.

Развитие ветеринарной инфраструктуры

Наряду с вакцинацией и созданием приютов идёт модернизация ветеринарной системы. В Ломоносове завершена реконструкция клиники, а на Боровой улице открылся современный центр ветеринарной офтальмологии и стоматологии. Такие шаги позволяют повысить качество помощи животным и сделать её более специализированной.

Значение программы для города

Комплексный подход, объединяющий вакцинацию, чипирование, приюты и новые клиники, формирует в Петербурге систему ответственного отношения к домашним животным. Это снижает риски распространения опасных заболеваний, укрепляет культуру заботы о питомцах и помогает бороться с бездомностью среди животных.