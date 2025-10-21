Опасность за дверью: как инфекции попадают к домашним животным
Многие владельцы кошек и собак уверены, что если их питомцы не выходят на улицу, то им не грозит опасность заразиться инфекцией. Однако ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупреждает: даже у домашних животных есть риск заболеть. Вирусы и бактерии легко могут попасть в дом с обувью, одеждой или принесёнными с улицы предметами.
Зачем прививать даже домашних животных
"Вакцинация защищает питомцев от опасных инфекций, которые могут попасть в дом с обувью, одеждой или предметами с улицы", — отметил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Даже если кошка или собака никогда не выходит за порог, она всё равно может контактировать с возбудителями болезней через человека. Например, вирус панлейкопении у кошек или чумы плотоядных у собак может попасть в квартиру вместе с пылью на подошве обуви.
Иммунная система питомца без предварительной защиты не сможет справиться с инфекцией, поэтому вакцинация остаётся единственным надёжным способом профилактики.
Когда и как проводить прививки
По словам специалиста, прививать животных нужно с раннего возраста.
"Первая вакцинация проводится, когда щенку или котёнку исполняется около трёх месяцев. Сначала делают первичный комплекс прививок, затем через три-четыре недели — повторную", — уточнил Шеляков.
После формирования базового иммунитета прививки повторяются раз в год, чтобы поддерживать защиту организма на нужном уровне.
Примерный график вакцинации:
-
6-8 недель - первая вакцина (по показаниям ветеринара, если щенок или котёнок рано отлучён от матери).
-
12 недель - основная вакцинация.
-
15-16 недель - ревакцинация.
-
1 раз в год - поддерживающая прививка.
От каких болезней защищают вакцины
Современные препараты часто комплексные - одна инъекция защищает сразу от нескольких заболеваний.
Для собак это, как правило:
-
чума плотоядных,
-
парвовирусный энтерит,
-
гепатит,
-
лептоспироз,
-
бешенство.
Для кошек:
-
панлейкопения (чумка),
-
калицивироз,
-
ринотрахеит,
-
бешенство.
Какие вакцины выбрать — импортные или отечественные
"Многие вакцины являются комплексными, поэтому обеспечивают защиту сразу от нескольких заболеваний. Эффективность отечественных и импортных препаратов сопоставима", — подчеркнул Шеляков.
Выбор зависит от рекомендаций ветеринара и особенностей животного. Главное — использовать сертифицированные препараты, хранить их при правильной температуре и делать прививки только в клинике или под контролем специалиста.
Подготовка к вакцинации
Перед прививкой питомца необходимо осмотреть. Ветеринар убедится, что животное здорово, не имеет признаков воспаления или паразитов. За 7-10 дней до процедуры проводят дегельминтизацию (дачу средства от глистов).
Совет: не рекомендуется вакцинировать питомца во время линьки, беременности, после операций или при ослабленном иммунитете.
Почему нельзя пренебрегать ежегодной ревакцинацией
Иммунитет, полученный после прививки, не вечен — со временем его уровень снижается. Регулярные прививки обновляют защиту, предотвращая риск заражения даже при случайном контакте с вирусом.
Кроме того, вакцинация является обязательным условием для:
-
выезда за границу,
-
посещения выставок,
-
размещения животного в гостинице или ветклинике.
Мифы о вакцинации домашних животных
|Миф
|Правда
|Домашним питомцам прививки не нужны
|Даже в квартире можно занести инфекцию с улицы
|Прививки опасны для здоровья
|При соблюдении правил вакцинации риск минимален
|Вакцинировать можно в любом возрасте
|Оптимально — с 2-3 месяцев, затем по графику
|После первой прививки можно забыть о защите
|Иммунитет нужно поддерживать ежегодно
А что если пропущена вакцинация?
Если срок ревакцинации нарушен, не стоит откладывать визит к врачу. Ветеринар подберёт схему восстановления защиты: иногда достаточно одной дозы, а иногда курс нужно начинать заново.
Отсрочка на несколько месяцев может резко снизить иммунитет, особенно у молодых или пожилых животных.
