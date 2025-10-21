Опасность за дверью: как инфекции попадают к домашним животным

Многие владельцы кошек и собак уверены, что если их питомцы не выходят на улицу, то им не грозит опасность заразиться инфекцией. Однако ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков предупреждает: даже у домашних животных есть риск заболеть. Вирусы и бактерии легко могут попасть в дом с обувью, одеждой или принесёнными с улицы предметами.

Зачем прививать даже домашних животных

"Вакцинация защищает питомцев от опасных инфекций, которые могут попасть в дом с обувью, одеждой или предметами с улицы", — отметил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Даже если кошка или собака никогда не выходит за порог, она всё равно может контактировать с возбудителями болезней через человека. Например, вирус панлейкопении у кошек или чумы плотоядных у собак может попасть в квартиру вместе с пылью на подошве обуви.

Иммунная система питомца без предварительной защиты не сможет справиться с инфекцией, поэтому вакцинация остаётся единственным надёжным способом профилактики.

Когда и как проводить прививки

По словам специалиста, прививать животных нужно с раннего возраста.

"Первая вакцинация проводится, когда щенку или котёнку исполняется около трёх месяцев. Сначала делают первичный комплекс прививок, затем через три-четыре недели — повторную", — уточнил Шеляков.

После формирования базового иммунитета прививки повторяются раз в год, чтобы поддерживать защиту организма на нужном уровне.

Примерный график вакцинации:

6-8 недель - первая вакцина (по показаниям ветеринара, если щенок или котёнок рано отлучён от матери). 12 недель - основная вакцинация. 15-16 недель - ревакцинация. 1 раз в год - поддерживающая прививка.

От каких болезней защищают вакцины

Современные препараты часто комплексные - одна инъекция защищает сразу от нескольких заболеваний.

Для собак это, как правило:

чума плотоядных,

парвовирусный энтерит,

гепатит,

лептоспироз,

бешенство.

Для кошек:

панлейкопения (чумка),

калицивироз,

ринотрахеит,

бешенство.

Какие вакцины выбрать — импортные или отечественные

"Многие вакцины являются комплексными, поэтому обеспечивают защиту сразу от нескольких заболеваний. Эффективность отечественных и импортных препаратов сопоставима", — подчеркнул Шеляков.

Выбор зависит от рекомендаций ветеринара и особенностей животного. Главное — использовать сертифицированные препараты, хранить их при правильной температуре и делать прививки только в клинике или под контролем специалиста.

Подготовка к вакцинации

Перед прививкой питомца необходимо осмотреть. Ветеринар убедится, что животное здорово, не имеет признаков воспаления или паразитов. За 7-10 дней до процедуры проводят дегельминтизацию (дачу средства от глистов).

Совет: не рекомендуется вакцинировать питомца во время линьки, беременности, после операций или при ослабленном иммунитете.

Почему нельзя пренебрегать ежегодной ревакцинацией

Иммунитет, полученный после прививки, не вечен — со временем его уровень снижается. Регулярные прививки обновляют защиту, предотвращая риск заражения даже при случайном контакте с вирусом.

Кроме того, вакцинация является обязательным условием для:

выезда за границу,

посещения выставок,

размещения животного в гостинице или ветклинике.

Мифы о вакцинации домашних животных