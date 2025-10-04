Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака-компаньон в городе
Собака-компаньон в городе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:01

Чип и прививка за одну прогулку: в Жуковском прошла акция для животных

В Жуковском прошла акция по чипированию и вакцинации домашних животных

В Жуковском прошла выездная акция для владельцев домашних животных: в городском парке ветеринары организовали пункт чипирования и вакцинации питомцев от бешенства. Все процедуры проводились отечественным препаратом "Рабикан".

Временный кабинет расположили в одном из помещений парка, чтобы хозяева могли совместить обычную прогулку с важными профилактическими мерами для здоровья своих четвероногих друзей.

"Акция рассчитана на то, чтобы жители, которые приходят в парк на прогулку, могли захватить с собой питомцев и сделать необходимые процедуры", — отметила ветеринарный врач второй категории Жуковской ветеринарной станции Серафима Гурьева.

Бесплатные услуги

Организаторы подчеркивают, что вакцинация проводится бесплатно, а владельцы оплачивают только стоимость микрочипа. Такой формат делает процедуру доступной для всех категорий населения и стимулирует регистрировать животных официально.

Удобство для горожан

Местная жительница Наталья Лазуткина рассказала, что её двухлетняя чихуахуа впервые прошла чипирование именно на такой акции.

По словам Натальи, она узнала о подобных мероприятиях ещё летом, но попасть удалось только сейчас. Женщина отметила, что это удобная возможность зарегистрировать питомца без посещения клиники — прямо во время обычной вечерней прогулки.

Зачем это нужно

  • Вакцинация от бешенства - обязательная мера защиты не только для животных, но и для людей. Болезнь смертельно опасна, а прививка является главным способом её профилактики.

  • Чипирование позволяет быстро идентифицировать питомца в случае потери и вернуть его хозяину. Номер микрочипа заносится в единую базу, что делает регистрацию официальной.

Перспективы

Подобные акции помогают владельцам питомцев без лишних затрат и хлопот выполнять важные ветеринарные процедуры. Ветврачи Жуковского отмечают, что планируют и дальше проводить выездные приёмы в парках и на общественных территориях, чтобы повысить уровень вакцинации и учёта домашних животных.

Читайте также

В природе хорек охотится на мелких птиц, грызунов, ящериц, земноводных, насекомых и рыбу сегодня в 15:36
Натуральный корм или промышленный: какой вариант питания выбрать для хорька

Чем кормить хорька дома? Рассказываем, какие продукты можно и нельзя давать, и как правильно составить сбалансированный рацион для пушистого хищника.

Читать полностью » Самостоятельная стрижка спутанной шерсти питомца приводит к рискам сегодня в 15:13
Эти ошибки перед грумингом могут испортить всё: почему нельзя помогать питомцу дома

Хотите облегчить работу груммера? Порой наши старания дома лишь мешают. Рассказываем, чего точно нельзя делать перед визитом в салон.

Читать полностью » Кошка способна приземлиться на лапы, но это не гарантирует отсутствие травм сегодня в 14:33
Спасти кота от падения — проще, чем кажется: действенные методы защиты

Летом кошки особенно часто выпадают из окон. Как предотвратить опасные "полёты" и что делать, если несчастье всё же случилось?

Читать полностью » Питомцам на природе нужна защита от жары и паразитов сегодня в 14:16
Тайные убежища домашних животных: где они прячутся на природе

Где питомцам лучше всего отдыхать летом? Топ-5 мест, которые выбирают кошки и собаки на даче — от грядок до мангала.

Читать полностью » Прямой взгляд у кошек означает вызов сегодня в 13:35
Ваш кот говорит люблю, но вы не понимаете: 3 главных сигнала привязанности

Как кошки признаются в любви? В Международный день кошек рассказываем о "кошачьих поцелуях" и других невербальных сигналах привязанности.

Читать полностью » Земля может быть смертельно опасна для питомцев сегодня в 13:13
Земля в миске питомца: как распознать болезнь на ранней стадии

Почему кошки и собаки иногда едят землю? Разбираем причины — от любопытства до болезней — и способы отучить питомца от опасной привычки.

Читать полностью » Длительное пребывание в жару может привести к перегреву собаки сегодня в 12:45
Ваш пёс загорает на солнце? Вот что происходит с его кожей, о чём молчат хозяева

Любят ли собаки загорать и опасно ли для них солнце? Разбираем влияние ультрафиолета, риски ожогов и правила безопасных прогулок.

Читать полностью » Чёрный русский терьер отличается крупными размерами и запоминающейся внешностью сегодня в 12:22
От охраны до семьи: как служебная собака стала лучшим другом

Какая собака была выведена по приказу Сталина? История создания русского чёрного терьера, его особенности и роль в жизни семьи.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
При буксировке обе машины должны обозначить себя аварийкой
Технологии
AnTuTu: iPad Pro M4 стал самым мощным устройством Apple, обойдя iPhone 17 Pro Max
Авто и мото
Есть ряд ситуаций, когда водитель вправе отказаться от исполнения требований сотрудника ГАИ
Наука
В древнем городе Эги найдены солнечные часы с корабельным орнаментом возрастом 2000 лет
Дом
Специалисты сервисных центров: чистить динамик смартфона нужно каждые полгода
Наука
В системе CT Cha обнаружен газопылевой диск, из которого могут сформироваться экзолуны
Туризм
В Коста-Рике дома просторные, а еда — простая: блогерша разрушила мифы об "экзотическом рае"
Спорт и фитнес
Три формата тренировок для занятых людей: HIIT, йога и силовые
