Чип и прививка за одну прогулку: в Жуковском прошла акция для животных

В Жуковском прошла выездная акция для владельцев домашних животных: в городском парке ветеринары организовали пункт чипирования и вакцинации питомцев от бешенства. Все процедуры проводились отечественным препаратом "Рабикан".

Временный кабинет расположили в одном из помещений парка, чтобы хозяева могли совместить обычную прогулку с важными профилактическими мерами для здоровья своих четвероногих друзей.

"Акция рассчитана на то, чтобы жители, которые приходят в парк на прогулку, могли захватить с собой питомцев и сделать необходимые процедуры", — отметила ветеринарный врач второй категории Жуковской ветеринарной станции Серафима Гурьева.

Бесплатные услуги

Организаторы подчеркивают, что вакцинация проводится бесплатно, а владельцы оплачивают только стоимость микрочипа. Такой формат делает процедуру доступной для всех категорий населения и стимулирует регистрировать животных официально.

Удобство для горожан

Местная жительница Наталья Лазуткина рассказала, что её двухлетняя чихуахуа впервые прошла чипирование именно на такой акции.

По словам Натальи, она узнала о подобных мероприятиях ещё летом, но попасть удалось только сейчас. Женщина отметила, что это удобная возможность зарегистрировать питомца без посещения клиники — прямо во время обычной вечерней прогулки.

Зачем это нужно

Вакцинация от бешенства - обязательная мера защиты не только для животных, но и для людей. Болезнь смертельно опасна, а прививка является главным способом её профилактики.

Чипирование позволяет быстро идентифицировать питомца в случае потери и вернуть его хозяину. Номер микрочипа заносится в единую базу, что делает регистрацию официальной.

Перспективы

Подобные акции помогают владельцам питомцев без лишних затрат и хлопот выполнять важные ветеринарные процедуры. Ветврачи Жуковского отмечают, что планируют и дальше проводить выездные приёмы в парках и на общественных территориях, чтобы повысить уровень вакцинации и учёта домашних животных.