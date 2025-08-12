Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака в жару
Собака в жару
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:11

Кошка осталась одна, собака в панике? Как не испортить отпуск мыслями о доме

Эксперты рассказали, как подготовить питомца к отпуску без стресса и рисков

Отпуск — время расслабления, но не для тех, кто оставляет дома любимую собаку или кошку. Даже если поездка запланирована заранее, тревожные мысли "а всё ли в порядке?" могут не отпускать. Чтобы этого избежать, эксперты The Spruce Pets рекомендуют подготовиться к отъезду поэтапно и с умом.

Проверьте здоровье питомца

Перед тем как собирать чемоданы, наведайтесь в ветклинику:

  • убедитесь, что животное здорово и осмотрено;
  • обновите прививки, если срок действия может закончиться во время вашего отпуска;
  • пополните аптечку — от обычных лекарств до успокоительных и пробиотиков на случай стресса.

Найдите того, кто позаботится о любимце

Есть три пути:

  • доверить уход родственникам или друзьям;
  • нанять профессиональную няню для животных;
  • оформить передержку в гостинице для животных.

Если выбираете специалиста, не стесняйтесь задавать вопросы:

  • есть ли опыт ухода за животными?
  • на связи ли он в течение дня?
  • каковы действия в случае ЧП?
  • что включено в стоимость, а что — дополнительно?

Соберите всё необходимое

Для гостиницы или передержки соберите "тревожный чемоданчик":

  • еда на весь период;
  • лекарства, разложенные по дням (если нужно);
  • любимые игрушки, лежанка, миски, поводок;
  • распечатанные инструкции: режим, особенности питания, контакты ветеринара.

Если уход будет на дому, эти же вещи нужно приготовить и оставить в доступных местах. Обязательно разместите список экстренных телефонов на видном месте.

Обеспечьте безопасность дома

Если няня будет навещать питомца в вашем доме, не забудьте:

  • ограничить доступ в комнаты, где питомцу быть не нужно;
  • проверить исправность дверных и оконных замков;
  • сделать и проверить запасные ключи (и отдать ещё соседу — на всякий случай);
  • обновить батарейки в электронных замках или брелках;
  • установить видеокамеры (если хотите наблюдать за происходящим);
  • отрегулировать температуру в доме согласно погоде.

И, конечно, уберите всё, что может быть случайно испорчено — шнуры, подушки, хрупкие предметы.

Уходите спокойно

Уделите питомцу время в день отъезда — это поможет ему (и вам) снизить уровень тревоги. Поиграйте, дайте лакомство, немного пообщайтесь. Если ветеринар порекомендовал успокоительное — дайте первую дозу до ухода.

А главное — уходите уверенно. Питомец чувствует ваше состояние. Попрощайтесь и обещайте вернуться — ведь вы обязательно это сделаете.

