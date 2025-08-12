Кошка осталась одна, собака в панике? Как не испортить отпуск мыслями о доме

Отпуск — время расслабления, но не для тех, кто оставляет дома любимую собаку или кошку. Даже если поездка запланирована заранее, тревожные мысли "а всё ли в порядке?" могут не отпускать. Чтобы этого избежать, эксперты The Spruce Pets рекомендуют подготовиться к отъезду поэтапно и с умом.

Проверьте здоровье питомца

Перед тем как собирать чемоданы, наведайтесь в ветклинику:

убедитесь, что животное здорово и осмотрено;

обновите прививки, если срок действия может закончиться во время вашего отпуска;

пополните аптечку — от обычных лекарств до успокоительных и пробиотиков на случай стресса.

Найдите того, кто позаботится о любимце

Есть три пути:

доверить уход родственникам или друзьям;

нанять профессиональную няню для животных;

оформить передержку в гостинице для животных.

Если выбираете специалиста, не стесняйтесь задавать вопросы:

есть ли опыт ухода за животными?

на связи ли он в течение дня?

каковы действия в случае ЧП?

что включено в стоимость, а что — дополнительно?

Соберите всё необходимое

Для гостиницы или передержки соберите "тревожный чемоданчик":

еда на весь период;

лекарства, разложенные по дням (если нужно);

любимые игрушки, лежанка, миски, поводок;

распечатанные инструкции: режим, особенности питания, контакты ветеринара.

Если уход будет на дому, эти же вещи нужно приготовить и оставить в доступных местах. Обязательно разместите список экстренных телефонов на видном месте.

Обеспечьте безопасность дома

Если няня будет навещать питомца в вашем доме, не забудьте:

ограничить доступ в комнаты, где питомцу быть не нужно;

проверить исправность дверных и оконных замков;

сделать и проверить запасные ключи (и отдать ещё соседу — на всякий случай);

обновить батарейки в электронных замках или брелках;

установить видеокамеры (если хотите наблюдать за происходящим);

отрегулировать температуру в доме согласно погоде.

И, конечно, уберите всё, что может быть случайно испорчено — шнуры, подушки, хрупкие предметы.

Уходите спокойно

Уделите питомцу время в день отъезда — это поможет ему (и вам) снизить уровень тревоги. Поиграйте, дайте лакомство, немного пообщайтесь. Если ветеринар порекомендовал успокоительное — дайте первую дозу до ухода.

А главное — уходите уверенно. Питомец чувствует ваше состояние. Попрощайтесь и обещайте вернуться — ведь вы обязательно это сделаете.