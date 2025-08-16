Поезда РЖД станут как зоопарк? Теперь пассажиры увидят всех хвостатых попутчиков

В скором времени пассажиры поездов смогут заранее узнать, какое животное поедет с ними в одном вагоне и куда оно направляется. Об этом сообщили в пресс-службе "Российских железных дорог".

Новый функционал для удобства пассажиров

Теперь при покупке билета на сайте РЖД или в веб-приложении можно будет увидеть, разрешен ли провоз животных в конкретном вагоне, выбрать место рядом или подальше от питомца, а также узнать длительность его поездки.

"Такие места отмечаются на схеме вагона темно-серым цветом, а при наведении курсора можно еще увидеть вид перевозимого животного и маршрут его следования. В скором времени этот функционал станет доступным и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам”", — уточнили в компании.

Гибкость оформления перевозки

Пассажиры, путешествующие с питомцами, смогут оформить перевозку даже в день отправления поезда. В РЖД предупреждают: информация на схеме может меняться вплоть до момента отправления состава.