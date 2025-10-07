Кошки покоряют Канаду, собаки летят в Таиланд: как россияне путешествуют с питомцами
Путешествия с домашними животными становятся всё более популярными. Всё чаще россияне берут собак и кошек с собой не только на дачу или в поезда, но и за границу. Однако вывоз животного из страны требует официальных документов, главным из которых является ветеринарный сертификат.
По данным "Комсомольской правды — Хабаровск", в сентябре специалисты Россельхознадзора оформили такие сертификаты для 18 домашних животных, вылетевших из Хабаровского аэропорта. Среди них было 12 собак и 6 кошек, а пункты назначения — от Таиланда до Канады.
"Наибольшей популярностью у путешественников с питомцами пользовались Таиланд, Турция и Канада", — уточнили в Россельхознадзоре.
География путешествий хвостатых хабаровчан
Питомцы из Хабаровского края в сентябре отправились в 10 стран: Таиланд, Турцию, Канаду, Грузию, Вьетнам, ОАЭ, Южную Корею, Китай, Кипр и Израиль.
Большинство животных сопровождали своих хозяев, переезжающих на длительный срок или выезжающих на отдых. Всего с начала 2025 года за пределы России из региона вывезли 96 домашних животных.
Такая динамика подтверждает растущий интерес россиян к безопасным путешествиям с питомцами и повышение уровня ответственности владельцев.
Что такое ветеринарный сертификат и зачем он нужен
Ветеринарный сертификат — это официальный документ, подтверждающий здоровье животного и отсутствие у него опасных инфекций. Без него вывоз питомца за рубеж невозможен: сертификат проверяется на границе и является основанием для пропуска.
Документ содержит:
-
данные владельца и животного (порода, кличка, возраст, пол, чип);
-
сведения о вакцинации, дегельминтизации и осмотре ветеринаром;
-
отметки о стране назначения и сроке действия сертификата.
"Сертификат гарантирует, что питомец не несёт угрозы ни людям, ни другим животным", — поясняют специалисты Россельхознадзора.
Как оформить ветеринарный сертификат
С 2023 года процедура стала проще: заявление можно подать онлайн через сайт Россельхознадзора или получить документ в территориальном управлении ведомства.
Шаги оформления:
-
Зарегистрируйтесь в системе "Госуслуги" или на сайте Россельхознадзора.
Это позволит заполнить заявление в электронном виде.
-
Выберите услугу "Оформление ветеринарного сертификата для вывоза домашних животных за рубеж".
-
Заполните данные о питомце:
-
вид животного (кошка, собака и др.);
-
кличка, возраст, порода;
-
номер микрочипа (при наличии);
-
страна назначения.
-
-
Прикрепите скан ветеринарного паспорта.
Он должен содержать отметки о вакцинации от бешенства и других заболеваний.
-
Подайте заявление.
Рассмотрение занимает от 1 до 3 рабочих дней.
-
Получите сертификат.
Его можно распечатать или получить в бумажном виде в местном управлении.
На сайте Россельхознадзора размещена подробная инструкция для тех, кто планирует путешествовать со своими питомцами.
Когда обращаться за документом
Оформлять сертификат следует не позднее чем за 5-7 дней до вылета. За это время ветеринар успевает проверить состояние питомца и при необходимости обновить вакцинацию.
Если планируется поездка в страну с особыми требованиями (например, Великобритания, Япония или Израиль), срок получения документа может увеличиться — таможенные службы могут запросить дополнительные анализы или карантинные справки.
Таблица: популярные направления и их особенности
|Страна
|Основные требования
|Срок действия сертификата
|Таиланд
|Вакцина от бешенства, справка о дегельминтизации
|10 дней
|Турция
|Наличие микрочипа, отметки о прививках
|14 дней
|Канада
|Сертификат международного образца (Form 1)
|5 дней
|Южная Корея
|Анализ на антитела к бешенству
|30 дней
|Кипр
|Электронная идентификация, чипирование
|10 дней
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Подать заявление слишком поздно.
Последствие: Неуспевшее оформление — запрет на выезд с животным.
Альтернатива: Оформляйте документы минимум за неделю.
-
Ошибка: Отсутствие вакцинации от бешенства.
Последствие: Животное не допустят к перевозке.
Альтернатива: Прививку нужно сделать не менее чем за 30 дней до выезда.
-
Ошибка: Игнорировать микрочипирование.
Последствие: В некоторых странах животное не идентифицируют.
Альтернатива: Установите микрочип у ветеринара заранее.
А что если летите впервые?
Путешествие с животным требует подготовки не только документов, но и самого питомца.
-
Привыкание к переноске. За 1-2 недели до вылета дайте животному привыкнуть к клетке.
-
Уточните правила авиакомпании. Некоторые перевозчики допускают животных только в салоне при определённом весе.
-
Возьмите привычные вещи. Подстилка, игрушка и немного корма помогут питомцу чувствовать себя спокойнее.
-
Не кормите перед полётом. За 3-4 часа до вылета ограничьте еду, чтобы избежать стресса и тошноты.
Плюсы онлайн-оформления
|Преимущество
|Описание
|Удобство
|Можно подать заявление не выходя из дома
|Скорость
|Рассмотрение в течение 1-3 дней
|Прозрачность
|Отслеживание статуса заявки онлайн
|Универсальность
|Подходит для всех регионов России
Мифы и правда
Миф 1. Сертификат нужен только для собак.
Правда: Он обязателен для всех животных — кошек, хорьков, попугаев, даже морских свинок.
Миф 2. Если питомец маленький, можно взять без документов.
Правда: Без сертификата животное не выпустят из страны и не примут обратно.
Миф 3. Сертификат можно оформить прямо в аэропорту.
Правда: Это возможно только в исключительных случаях и не во всех аэропортах.
FAQ
Можно ли оформить сертификат на двух животных одновременно?
Да, если они принадлежат одному владельцу и летят одним рейсом.
Что делать, если у питомца нет микрочипа?
Его можно установить в любой ветеринарной клинике за 10-15 минут.
Нужен ли отдельный документ при возвращении в Россию?
Да, при въезде потребуется подтверждение вакцинации и ветеринарная справка из страны пребывания.
Интересные факты
-
Хабаровский аэропорт оформляет в среднем до 20 ветеринарных сертификатов в месяц.
-
Самое дальнее направление, куда летели питомцы из Хабаровска, — Канада.
-
Некоторые авиакомпании предоставляют питомцам накопительные мили, если они путешествуют часто.
Исторический контекст
Система ветеринарной сертификации домашних животных в России начала формироваться ещё в 1990-е годы. Однако только с внедрением цифровой платформы "Меркурий" и онлайн-сервисов Россельхознадзора процесс стал быстрым и прозрачным. Сегодня владельцу достаточно нескольких кликов, чтобы оформить документы и спокойно выехать за границу с любимцем.
