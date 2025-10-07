Кошки покоряют Канаду, собаки летят в Таиланд: как россияне путешествуют с питомцами

Путешествия с домашними животными становятся всё более популярными. Всё чаще россияне берут собак и кошек с собой не только на дачу или в поезда, но и за границу. Однако вывоз животного из страны требует официальных документов, главным из которых является ветеринарный сертификат.

По данным "Комсомольской правды — Хабаровск", в сентябре специалисты Россельхознадзора оформили такие сертификаты для 18 домашних животных, вылетевших из Хабаровского аэропорта. Среди них было 12 собак и 6 кошек, а пункты назначения — от Таиланда до Канады.

"Наибольшей популярностью у путешественников с питомцами пользовались Таиланд, Турция и Канада", — уточнили в Россельхознадзоре.

География путешествий хвостатых хабаровчан

Питомцы из Хабаровского края в сентябре отправились в 10 стран: Таиланд, Турцию, Канаду, Грузию, Вьетнам, ОАЭ, Южную Корею, Китай, Кипр и Израиль.

Большинство животных сопровождали своих хозяев, переезжающих на длительный срок или выезжающих на отдых. Всего с начала 2025 года за пределы России из региона вывезли 96 домашних животных.

Такая динамика подтверждает растущий интерес россиян к безопасным путешествиям с питомцами и повышение уровня ответственности владельцев.

Что такое ветеринарный сертификат и зачем он нужен

Ветеринарный сертификат — это официальный документ, подтверждающий здоровье животного и отсутствие у него опасных инфекций. Без него вывоз питомца за рубеж невозможен: сертификат проверяется на границе и является основанием для пропуска.

Документ содержит:

данные владельца и животного (порода, кличка, возраст, пол, чип);

сведения о вакцинации, дегельминтизации и осмотре ветеринаром;

отметки о стране назначения и сроке действия сертификата.

"Сертификат гарантирует, что питомец не несёт угрозы ни людям, ни другим животным", — поясняют специалисты Россельхознадзора.

Как оформить ветеринарный сертификат

С 2023 года процедура стала проще: заявление можно подать онлайн через сайт Россельхознадзора или получить документ в территориальном управлении ведомства.

Шаги оформления:

Зарегистрируйтесь в системе "Госуслуги" или на сайте Россельхознадзора.

Это позволит заполнить заявление в электронном виде. Выберите услугу "Оформление ветеринарного сертификата для вывоза домашних животных за рубеж". Заполните данные о питомце: вид животного (кошка, собака и др.);

кличка, возраст, порода;

номер микрочипа (при наличии);

страна назначения. Прикрепите скан ветеринарного паспорта.

Он должен содержать отметки о вакцинации от бешенства и других заболеваний. Подайте заявление.

Рассмотрение занимает от 1 до 3 рабочих дней. Получите сертификат.

Его можно распечатать или получить в бумажном виде в местном управлении.

На сайте Россельхознадзора размещена подробная инструкция для тех, кто планирует путешествовать со своими питомцами.

Когда обращаться за документом

Оформлять сертификат следует не позднее чем за 5-7 дней до вылета. За это время ветеринар успевает проверить состояние питомца и при необходимости обновить вакцинацию.

Если планируется поездка в страну с особыми требованиями (например, Великобритания, Япония или Израиль), срок получения документа может увеличиться — таможенные службы могут запросить дополнительные анализы или карантинные справки.

Таблица: популярные направления и их особенности