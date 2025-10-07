Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:37

Кошки покоряют Канаду, собаки летят в Таиланд: как россияне путешествуют с питомцами

В сентябре из Хабаровского края вывезли 18 питомцев с ветеринарными сертификатами Россельхознадзора

Путешествия с домашними животными становятся всё более популярными. Всё чаще россияне берут собак и кошек с собой не только на дачу или в поезда, но и за границу. Однако вывоз животного из страны требует официальных документов, главным из которых является ветеринарный сертификат.

По данным "Комсомольской правды — Хабаровск", в сентябре специалисты Россельхознадзора оформили такие сертификаты для 18 домашних животных, вылетевших из Хабаровского аэропорта. Среди них было 12 собак и 6 кошек, а пункты назначения — от Таиланда до Канады.

"Наибольшей популярностью у путешественников с питомцами пользовались Таиланд, Турция и Канада", — уточнили в Россельхознадзоре.

География путешествий хвостатых хабаровчан

Питомцы из Хабаровского края в сентябре отправились в 10 стран: Таиланд, Турцию, Канаду, Грузию, Вьетнам, ОАЭ, Южную Корею, Китай, Кипр и Израиль.

Большинство животных сопровождали своих хозяев, переезжающих на длительный срок или выезжающих на отдых. Всего с начала 2025 года за пределы России из региона вывезли 96 домашних животных.

Такая динамика подтверждает растущий интерес россиян к безопасным путешествиям с питомцами и повышение уровня ответственности владельцев.

Что такое ветеринарный сертификат и зачем он нужен

Ветеринарный сертификат — это официальный документ, подтверждающий здоровье животного и отсутствие у него опасных инфекций. Без него вывоз питомца за рубеж невозможен: сертификат проверяется на границе и является основанием для пропуска.

Документ содержит:

  • данные владельца и животного (порода, кличка, возраст, пол, чип);

  • сведения о вакцинации, дегельминтизации и осмотре ветеринаром;

  • отметки о стране назначения и сроке действия сертификата.

"Сертификат гарантирует, что питомец не несёт угрозы ни людям, ни другим животным", — поясняют специалисты Россельхознадзора.

Как оформить ветеринарный сертификат

С 2023 года процедура стала проще: заявление можно подать онлайн через сайт Россельхознадзора или получить документ в территориальном управлении ведомства.

Шаги оформления:

  1. Зарегистрируйтесь в системе "Госуслуги" или на сайте Россельхознадзора.
    Это позволит заполнить заявление в электронном виде.

  2. Выберите услугу "Оформление ветеринарного сертификата для вывоза домашних животных за рубеж".

  3. Заполните данные о питомце:

    • вид животного (кошка, собака и др.);

    • кличка, возраст, порода;

    • номер микрочипа (при наличии);

    • страна назначения.

  4. Прикрепите скан ветеринарного паспорта.
    Он должен содержать отметки о вакцинации от бешенства и других заболеваний.

  5. Подайте заявление.
    Рассмотрение занимает от 1 до 3 рабочих дней.

  6. Получите сертификат.
    Его можно распечатать или получить в бумажном виде в местном управлении.

На сайте Россельхознадзора размещена подробная инструкция для тех, кто планирует путешествовать со своими питомцами.

Когда обращаться за документом

Оформлять сертификат следует не позднее чем за 5-7 дней до вылета. За это время ветеринар успевает проверить состояние питомца и при необходимости обновить вакцинацию.

Если планируется поездка в страну с особыми требованиями (например, Великобритания, Япония или Израиль), срок получения документа может увеличиться — таможенные службы могут запросить дополнительные анализы или карантинные справки.

Таблица: популярные направления и их особенности

Страна Основные требования Срок действия сертификата
Таиланд Вакцина от бешенства, справка о дегельминтизации 10 дней
Турция Наличие микрочипа, отметки о прививках 14 дней
Канада Сертификат международного образца (Form 1) 5 дней
Южная Корея Анализ на антитела к бешенству 30 дней
Кипр Электронная идентификация, чипирование 10 дней

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Подать заявление слишком поздно.
    Последствие: Неуспевшее оформление — запрет на выезд с животным.
    Альтернатива: Оформляйте документы минимум за неделю.

  • Ошибка: Отсутствие вакцинации от бешенства.
    Последствие: Животное не допустят к перевозке.
    Альтернатива: Прививку нужно сделать не менее чем за 30 дней до выезда.

  • Ошибка: Игнорировать микрочипирование.
    Последствие: В некоторых странах животное не идентифицируют.
    Альтернатива: Установите микрочип у ветеринара заранее.

А что если летите впервые?

Путешествие с животным требует подготовки не только документов, но и самого питомца.

  1. Привыкание к переноске. За 1-2 недели до вылета дайте животному привыкнуть к клетке.

  2. Уточните правила авиакомпании. Некоторые перевозчики допускают животных только в салоне при определённом весе.

  3. Возьмите привычные вещи. Подстилка, игрушка и немного корма помогут питомцу чувствовать себя спокойнее.

  4. Не кормите перед полётом. За 3-4 часа до вылета ограничьте еду, чтобы избежать стресса и тошноты.

Плюсы онлайн-оформления

Преимущество Описание
Удобство Можно подать заявление не выходя из дома
Скорость Рассмотрение в течение 1-3 дней
Прозрачность Отслеживание статуса заявки онлайн
Универсальность Подходит для всех регионов России

Мифы и правда

Миф 1. Сертификат нужен только для собак.
Правда: Он обязателен для всех животных — кошек, хорьков, попугаев, даже морских свинок.

Миф 2. Если питомец маленький, можно взять без документов.
Правда: Без сертификата животное не выпустят из страны и не примут обратно.

Миф 3. Сертификат можно оформить прямо в аэропорту.
Правда: Это возможно только в исключительных случаях и не во всех аэропортах.

FAQ

Можно ли оформить сертификат на двух животных одновременно?
Да, если они принадлежат одному владельцу и летят одним рейсом.

Что делать, если у питомца нет микрочипа?
Его можно установить в любой ветеринарной клинике за 10-15 минут.

Нужен ли отдельный документ при возвращении в Россию?
Да, при въезде потребуется подтверждение вакцинации и ветеринарная справка из страны пребывания.

Интересные факты

  1. Хабаровский аэропорт оформляет в среднем до 20 ветеринарных сертификатов в месяц.

  2. Самое дальнее направление, куда летели питомцы из Хабаровска, — Канада.

  3. Некоторые авиакомпании предоставляют питомцам накопительные мили, если они путешествуют часто.

Исторический контекст

Система ветеринарной сертификации домашних животных в России начала формироваться ещё в 1990-е годы. Однако только с внедрением цифровой платформы "Меркурий" и онлайн-сервисов Россельхознадзора процесс стал быстрым и прозрачным. Сегодня владельцу достаточно нескольких кликов, чтобы оформить документы и спокойно выехать за границу с любимцем.

