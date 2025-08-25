Хвостатый путешественник: собака из Новгородской области покоряет Южную Америку
Для одного питомца из Новгородской области путешествие оказалось по-настоящему уникальным — он стал первым, кто отправился в Чили. До этого животных-компаньонов из региона в эту страну не вывозили.
Ветеринарный контроль пройден успешно
Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверил животное: оно оказалось полностью здоровым, имело ветеринарный паспорт, свидетельство с отметками о микрочипе установленного образца и датами всех необходимых вакцинаций.
После проверки собака вместе с хозяином без проблем отправилась в Южную Америку.
География полётов растёт
По данным Россельхознадзора, только с начала этого года из Новгородской области выехали за границу уже 30 питомцев. География впечатляет — их новые дома или временные путешествия охватили 16 разных стран.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru