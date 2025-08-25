Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:28

Хвостатый путешественник: собака из Новгородской области покоряет Южную Америку

В Новгородской области оформили первую поездку животного-компаньона в Южную Америку

Для одного питомца из Новгородской области путешествие оказалось по-настоящему уникальным — он стал первым, кто отправился в Чили. До этого животных-компаньонов из региона в эту страну не вывозили.

Ветеринарный контроль пройден успешно

Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проверил животное: оно оказалось полностью здоровым, имело ветеринарный паспорт, свидетельство с отметками о микрочипе установленного образца и датами всех необходимых вакцинаций.

После проверки собака вместе с хозяином без проблем отправилась в Южную Америку.

География полётов растёт

По данным Россельхознадзора, только с начала этого года из Новгородской области выехали за границу уже 30 питомцев. География впечатляет — их новые дома или временные путешествия охватили 16 разных стран.

