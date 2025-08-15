От лис до черепах: кого теперь можно взять с собой в поезд

В поездах РЖД теперь можно встретить самых неожиданных попутчиков — от сурикатов до летающих поссумов. "Парламентская газета" сообщает, что дочерняя компания перевозчика, ФПК, расширила список разрешённых животных.

Где можно ехать с экзотикой

Такое путешествие доступно только в специальных вагонах, где разрешён провоз животных — их легко узнать по значку лапки на билете, сайте или в приложении.

С начала 2025 года вместе с хозяевами уже отправились в путь около 500 питомцев — почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года.

Кого можно взять с собой

Теперь в поездах можно перевозить:

птиц, аквариумных рыбок;

карликовых камерунских коз, декоративных свиней, лис, лемуров;

ежей, енотов, норок;

черепах, ящериц, пауков.

Маленькие животные должны быть в переносках, птицы и пушистые обитатели — в клетках, рептилии и пауки — в террариумах.

Для собак — особые правила

Крупные собаки могут ехать в купе только с намордником, поводком и при условии, что хозяин выкупит всё купе. Исключение — собаки-проводники: они путешествуют бесплатно в любом вагоне и всегда рядом с незрячим хозяином.

Новые условия для грызунов

Теперь для перевозки мелких грызунов выкупать всё купе не требуется. Но на одном месте можно разместить не более двух животных по одному билету. Поездка проходит в багажных купе под присмотром проводника, а билеты можно купить в багажных кассах или онлайн.