Игрушка превращается в ловушку: как любимец может погибнуть от пластика

Игрушки для собак и кошек помогают питомцам развиваться, снимать стресс и поддерживать активность. Однако не все изделия, представленные на рынке, одинаково безопасны. Некоторые могут содержать токсичные вещества или представлять механическую угрозу для здоровья животных.

"Многие резиновые мячи и жевательные игрушки производятся с использованием поливинилхлорида (ПВХ), который для придания гибкости часто дополняют токсичными добавками. Среди них — фталаты, способные вызывать поражения печени и почек, и бисфенол А, негативно влияющий на гормональную систему и поведение животных", — предупредил эксперт Григорий Балагуров.

Химическая опасность игрушек

Дешёвые игрушки из ПВХ и низкокачественного пластика нередко содержат вредные соединения.

Фталаты повреждают печень и почки, накапливаясь в организме.

Бисфенол А (BPA) нарушает работу эндокринной системы и влияет на поведение животных.

Риск особенно велик для щенков и котят: их организм чувствительнее к токсинам.

Механическая угроза

Опасность представляют и мелкие детали: пластиковые глаза, перья, пуговицы. При проглатывании они могут вызвать удушье или кишечную непроходимость. Даже прочная игрушка может разломиться, если питомец грызёт её слишком активно. Поэтому важно проверять крепления и удалять слабые элементы.

Как выбирать безопасные игрушки

Эксперты советуют отдавать предпочтение натуральным материалам:

каучуку;

хлопку;

джуту;

шерсти.

Также стоит избегать изделий с резким запахом пластика и слишком яркой окраской — это признак возможного присутствия токсичных красителей.

Сравнение: небезопасные и безопасные материалы