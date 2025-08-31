Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошки Хэмингуэя
Кошки Хэмингуэя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:18

Животные на экране: что стоит за популярностью виртуальных питомцев

Питомец по подписке: новая услуга для любителей животных без ответственности

В сети набирает популярность услуга "Питомец по подписке", когда владельцы животных предлагают ежедневные фото и видео своих питомцев за небольшую плату. Это решение подходит для людей, которые мечтают о питомце, но не могут завести его по разным причинам — например, из-за аллергии или ограничений в жилье. Теперь они могут наслаждаться жизнью пушистиков без ответственности, которая сопровождает реальное владение.

Как это работает?

За сумму от 100 до 300 рублей в неделю подписчики получают фотографии и видео питомцев, например, котов, кроликов, собак и даже крыс. Владелица кошки и кролика из Балашихи, Александра, предлагает такую услугу за 150 рублей в неделю. Она присылает фото черного кота и любопытного кролика, которые выглядят действительно мило.

Для любителей грызунов есть подписка на четырех крыс из Наро-Фоминска за 199 рублей в неделю. "Если у вас нет возможности завести своего питомца, или вы просто любите милые фото крыс, эта услуга для вас", — обещает автор объявления.

Психологический аспект: почему люди выбирают виртуальных питомцев?

Есть и другие преимущества, как, например, для людей, живущих в съемных квартирах, или тех, кто не может позволить себе реального питомца. Психологи считают, что это явление связано с растущим "эмоциональным голодом" в обществе, где люди ищут способы получения тепла и заботы даже через экран.

Но стоит ли полностью полагаться на виртуальное общение с животным? И не является ли это упрощением реальных отношений с питомцами? Психологи уверены, что такие подписки не создают безответственности, а скорее закрывают потребность в заботе, которую человек не может удовлетворить в реальной жизни.

Опасности, связанные с виртуальной заботой о питомцах

Однако есть и те, кто считает, что выкладывать фото питомцев в интернет — опасно. Например, Наталья, владелица кота, утверждает, что после того как она выложила фото своих животных в соцсети, они погибли при загадочных обстоятельствах. Эксперты объясняют это с точки зрения энергии: когда на питомца смотрит много людей, это может привести к неблагоприятным последствиям.

Что говорят эксперты о "питомцах по подписке"?

Тем не менее, психологи считают, что "питомцы по подписке" — это не что иное, как способ создания иллюзии близости и заботы, который помогает людям справляться с эмоциональным голодом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары перечислили породы собак, которые почти не линяют сегодня в 21:12

Хотите собаку без линьки? Есть 8 пород, которые удивят вас

Хотите собаку без гор шерсти дома? Эти 8 пород почти не линяют, но требуют особого ухода за шерстью или кожей.

Читать полностью » Эти семь команд могут помочь сохранить жизнь собаке в опасной ситуации сегодня в 20:18

Игрушечные трюки? Нет, эти команды превращаются в страховку жизни собаки

Есть команды, которые могут однажды спасти жизнь вашему питомцу. Семь базовых навыков обеспечат безопасность собаки в любой ситуации.

Читать полностью » Этим 11 трюкам можно обучить даже пожилую собаку сегодня в 19:02

Старый пёс — новые трюки: чему можно научить питомца даже в зрелом возрасте

Пожилые собаки тоже способны учиться. Простые и весёлые трюки помогут им оставаться активными и подарят новые радостные моменты.

Читать полностью » Кинологи назвали пять причин взять собаку без породы из приюта сегодня в 18:09

Без родословной — зато здоровее: чем метисы выигрывают у породистых собак

Метисы нередко оказываются здоровее и преданнее породистых собак. Узнайте, почему стоит подарить дом именно дворняге.

Читать полностью » Ветеринары рассказали, какие игры дома помогают собаке тратить энергию в дождливую погоду сегодня в 17:09

Дождь сорвал прогулку? Эти игры превратят квартиру в собачий парк аттракционов

Дождь за окном не повод для скуки: простые игры помогут собаке выплеснуть энергию, развить смекалку и укрепить связь с хозяином.

Читать полностью » Как выбрать здорового щенка: рекомендации кинологов сегодня в 16:50

Как выбрать идеального щенка, чтобы он стал настоящим членом семьи

Как выбрать здорового щенка? Узнайте 7 важных советов, которые помогут вам найти идеального питомца для вашей семьи.

Читать полностью » Ветеринары назвали опасные продукты для кошек и собак сегодня в 16:44

Как правильно кормить домашних животных: 5 мифов, которые стоит развенчать

Узнайте, какие распространенные мифы о питании домашних животных могут навредить вашим любимцам. Развенчиваем мифы, чтобы обеспечить здоровье кошек и собак!

Читать полностью » Кошки используют орган Якобсона для восприятия феромонов сегодня в 15:47

Что скрывается за смешными рожицами вашей кошки: ответ вас удивит

Узнайте, почему кошки строят смешные рожицы. Это не просто эмоции — так они "читают" феромоны с помощью особого органа! Наука за кошачьими гримасами.

Читать полностью »

Новости
СКФО

В Осетии скончался народный артист России Вячеслав Вершинин
СЗФО

Синоптики прогнозируют летние температуры в Петербурге в начале сентября
СФО

Статистика промпроизводства СФО: только Хакасия, Омская область и Алтай демонстрируют рост
ПФО

В Башкирии спасают медвежонка, получившего серьезные травмы при падении со скалы
Авто и мото

Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра
Дом

Эксперты по уборке: самодельный спрей для окон дешевле и безопаснее магазинных аналогов
Туризм

В Анталье россиянин из Новосибирска месяц находится в коме после разрыва аневризмы
Наука и технологии

Ученые нашли 40 новых видов организмов на дне океана у берегов Аргентины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru