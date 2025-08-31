Животные на экране: что стоит за популярностью виртуальных питомцев

В сети набирает популярность услуга "Питомец по подписке", когда владельцы животных предлагают ежедневные фото и видео своих питомцев за небольшую плату. Это решение подходит для людей, которые мечтают о питомце, но не могут завести его по разным причинам — например, из-за аллергии или ограничений в жилье. Теперь они могут наслаждаться жизнью пушистиков без ответственности, которая сопровождает реальное владение.

Как это работает?

За сумму от 100 до 300 рублей в неделю подписчики получают фотографии и видео питомцев, например, котов, кроликов, собак и даже крыс. Владелица кошки и кролика из Балашихи, Александра, предлагает такую услугу за 150 рублей в неделю. Она присылает фото черного кота и любопытного кролика, которые выглядят действительно мило.

Для любителей грызунов есть подписка на четырех крыс из Наро-Фоминска за 199 рублей в неделю. "Если у вас нет возможности завести своего питомца, или вы просто любите милые фото крыс, эта услуга для вас", — обещает автор объявления.

Психологический аспект: почему люди выбирают виртуальных питомцев?

Есть и другие преимущества, как, например, для людей, живущих в съемных квартирах, или тех, кто не может позволить себе реального питомца. Психологи считают, что это явление связано с растущим "эмоциональным голодом" в обществе, где люди ищут способы получения тепла и заботы даже через экран.

Но стоит ли полностью полагаться на виртуальное общение с животным? И не является ли это упрощением реальных отношений с питомцами? Психологи уверены, что такие подписки не создают безответственности, а скорее закрывают потребность в заботе, которую человек не может удовлетворить в реальной жизни.

Опасности, связанные с виртуальной заботой о питомцах

Однако есть и те, кто считает, что выкладывать фото питомцев в интернет — опасно. Например, Наталья, владелица кота, утверждает, что после того как она выложила фото своих животных в соцсети, они погибли при загадочных обстоятельствах. Эксперты объясняют это с точки зрения энергии: когда на питомца смотрит много людей, это может привести к неблагоприятным последствиям.

Что говорят эксперты о "питомцах по подписке"?

Тем не менее, психологи считают, что "питомцы по подписке" — это не что иное, как способ создания иллюзии близости и заботы, который помогает людям справляться с эмоциональным голодом.