Александр Александров Опубликована сегодня в 6:47

Ваши провода теперь в безопасности: даже если дома крыса или попугай

Как защитить провода и розетки от домашних грызунов и птиц

Многие владельцы попугаев, крыс или шиншилл хотя бы раз сталкивались с тем, что любимец тянется к проводам. Для животного это естественное поведение — грызть или расклёвывать всё новое. Но для хозяина это может обернуться и испорченной техникой, и серьёзной опасностью для здоровья питомца.

Простые, но надёжные способы защиты

Чтобы лишить питомца соблазна, нужно сделать провода и розетки недоступными или неинтересными:

  • Пластиковые короба — закрывают провода по всей длине и вписываются в интерьер.
  • Гибкая гофра — подходит для кабелей, которые нельзя убрать в короб.
  • Заглушки для розеток — исключают риск контакта с током.
  • Настенные кормушки и поилки — отвлекают питомца от пола и проводов.
  • Перенос розеток выше уровня животного — особенно актуально для грызунов.

Не только физическая защита

Некоторые владельцы используют спреи с безопасными для животных, но неприятными запахами — это помогает отучить от проводов. Другие — меняют расположение мебели, чтобы перекрыть доступ к электрике.

Комфорт для всех

Чем интереснее и разнообразнее среда обитания питомца, тем меньше ему хочется добираться до запрещённых объектов. Качели, туннели, ветки для лазания и игрушки отвлекают внимание, а значит, работают как дополнительная защита.

Спокойствие и безопасность

Вложившись один раз в защиту проводки и розеток, можно избежать дорогостоящего ремонта и визитов к ветеринару. А главное — сохранить здоровье любимца.

