Что я убрал с кухни, чтобы мой питомец был в безопасности
Для нас кухня — место приготовления пищи, а для питомцев — кладовая запахов и соблазнов. Но именно здесь скрыто больше всего опасностей для их здоровья.
Что убрать в первую очередь
- Еду и продукты — шоколад, лук, виноград, кости и другие опасные продукты нужно хранить в закрытых шкафах.
- Мелкую посуду и приборы — ножи, вилки и острые предметы должны быть вне досягаемости.
- Чистящие средства — храните их в закрытых тумбах с фиксаторами.
- Пластиковые пакеты — риск удушья при игре.
- Маленькие бытовые приборы — особенно с проводами, которые можно перегрызть.
Организация пространства
Используйте закрытые навесные шкафы, ящики с доводчиками и блокираторы дверок. Мусорное ведро лучше ставить в шкаф или использовать модель с плотной крышкой.
Где прятать "опасное"
- Верхние полки и антресоли для еды и химии.
- Закрытые контейнеры для сыпучих продуктов.
- Органайзеры внутри шкафов, чтобы не оставлять ничего на столешнице.
Дополнительные меры
Если питомец любит запрыгивать на столы, можно использовать защитные покрытия, отпугивающие запахи или тренировать его с помощью команд и поощрений.
Безопасность = спокойствие
Чистая, грамотно организованная кухня не только выглядит аккуратно, но и снижает риск для здоровья питомца.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru