Губернатор Филимонов расширил полномочия региона в сфере обращения с питомцами
С 1 марта 2026 года в Вологодской области стартует обязательная регистрация домашних питомцев. Поправки в региональное законодательство инициировал губернатор Георгий Филимонов.
Что изменится
В новой редакции закона закрепляется, что именно органы исполнительной власти будут отвечать за организацию и проведение регистрации. Таким образом, полномочия региональных властей в сфере обращения с животными расширяются.
Зачем нужна регистрация
Регистрация позволит создать точный учёт домашних питомцев в регионе. Порядок и условия её проведения определят исполнительные органы власти. Это станет частью общей работы по формированию системы контроля и ответственного отношения к животным.
Документ уже опубликован
Законопроект "О разграничении полномочий в сфере обращения с животными между органами государственной власти области" доступен на сайте правительства региона.
