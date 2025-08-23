Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:11

Губернатор Филимонов расширил полномочия региона в сфере обращения с питомцами

Губернатор Георгий Филимонов инициировал поправки о регистрации питомцев в Вологодской области

С 1 марта 2026 года в Вологодской области стартует обязательная регистрация домашних питомцев. Поправки в региональное законодательство инициировал губернатор Георгий Филимонов.

Что изменится

В новой редакции закона закрепляется, что именно органы исполнительной власти будут отвечать за организацию и проведение регистрации. Таким образом, полномочия региональных властей в сфере обращения с животными расширяются.

Зачем нужна регистрация

Регистрация позволит создать точный учёт домашних питомцев в регионе. Порядок и условия её проведения определят исполнительные органы власти. Это станет частью общей работы по формированию системы контроля и ответственного отношения к животным.

Документ уже опубликован

Законопроект "О разграничении полномочий в сфере обращения с животными между органами государственной власти области" доступен на сайте правительства региона.

