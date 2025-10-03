Москвичей ждут новые штрафы: хозяевам собак и кошек придётся платить больше

В Москве усилили меры ответственности для владельцев домашних животных, а также для организаций, которые нарушают требования по их содержанию. Новый документ, подписанный мэром города Сергеем Собяниным, меняет размеры штрафов и уточняет нормы городского законодательства.

Главная цель инициативы — снизить количество случаев бешенства, обеспечить безопасность в общественных местах и повысить дисциплину среди владельцев питомцев.

Какие изменения вступают в силу

По закону, граждане, уклоняющиеся от регистрации собак и кошек или не прививающие их от бешенства в ветеринарных учреждениях, могут получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Ранее штрафы были мягче: для граждан — от 2 до 3 тысяч, для должностных лиц — от 4 до 6 тысяч. Таким образом, в первую очередь увеличились санкции именно для организаций.

Кроме того, закон усилил ответственность за нарушение правил содержания животных в местах общего пользования коммунальных квартир и домов. Теперь за это полагается предупреждение или штраф для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей (раньше — от 1 до 2 тысяч), для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч.

Новыми поправками также прописаны штрафы за выгул собак без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, а также за нахождение животных на территории школ, детсадов и медицинских организаций. Для граждан санкции составят от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч.

Сравнение старых и новых штрафов