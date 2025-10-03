Москвичей ждут новые штрафы: хозяевам собак и кошек придётся платить больше
В Москве усилили меры ответственности для владельцев домашних животных, а также для организаций, которые нарушают требования по их содержанию. Новый документ, подписанный мэром города Сергеем Собяниным, меняет размеры штрафов и уточняет нормы городского законодательства.
Главная цель инициативы — снизить количество случаев бешенства, обеспечить безопасность в общественных местах и повысить дисциплину среди владельцев питомцев.
Какие изменения вступают в силу
По закону, граждане, уклоняющиеся от регистрации собак и кошек или не прививающие их от бешенства в ветеринарных учреждениях, могут получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.
Ранее штрафы были мягче: для граждан — от 2 до 3 тысяч, для должностных лиц — от 4 до 6 тысяч. Таким образом, в первую очередь увеличились санкции именно для организаций.
Кроме того, закон усилил ответственность за нарушение правил содержания животных в местах общего пользования коммунальных квартир и домов. Теперь за это полагается предупреждение или штраф для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей (раньше — от 1 до 2 тысяч), для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч.
Новыми поправками также прописаны штрафы за выгул собак без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, а также за нахождение животных на территории школ, детсадов и медицинских организаций. Для граждан санкции составят от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч.
Сравнение старых и новых штрафов
|Нарушение
|Ранее (граждане)
|Ранее (должностные лица)
|Ранее (юрлица)
|Новые штрафы
|Уклонение от регистрации и вакцинации собак/кошек
|2-3 тыс.
|4-6 тыс.
|-
|Граждане: 2-3 тыс.; должностные: 5-15 тыс.; юрлица: 15-30 тыс.
|Нарушение содержания животных в коммунальных квартирах и домах
|1-2 тыс.
|-
|-
|Граждане: 1,5-3 тыс.; должностные: 5-15 тыс.; юрлица: 15-30 тыс.
|Выгул собак без поводка/намордника, нахождение на детских площадках и в учреждениях
|1-2 тыс.
|-
|-
|Граждане: 1,5-3 тыс.; должностные: 5-15 тыс.; юрлица: 15-30 тыс.
Советы шаг за шагом: как избежать штрафа
-
Зарегистрировать питомца в ветеринарной службе и следить за актуальностью данных.
-
Ежегодно прививать собак и кошек от бешенства в лицензированных ветклиниках.
-
При выгуле всегда использовать поводок, а для крупных и потенциально опасных пород — намордник.
-
Не допускать пребывания животных на детских площадках, территориях школ и медицинских учреждений.
-
В коммунальных квартирах соблюдать правила: не оставлять питомцев без присмотра и убирать за ними.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать вакцинацию питомца.
→ Последствие: риск заражения бешенством и штраф до 30 тысяч для юрлиц.
→ Альтернатива: пройти бесплатную вакцинацию в госветклинике.
-
Ошибка: выгуливать собаку без поводка и намордника.
→ Последствие: штраф и конфликт с соседями.
→ Альтернатива: использовать специальные аксессуары для безопасности.
-
Ошибка: не регистрировать животное.
→ Последствие: штраф, трудности при утере питомца.
→ Альтернатива: оформить регистрацию, чтобы питомца легче нашли в случае пропажи.
А что если…
Что будет, если штрафы не подействуют? Тогда власти могут ужесточить контроль и ввести более строгие меры — вплоть до обязательной маркировки животных чипами.
А что если все владельцы будут соблюдать правила? В этом случае количество бездомных и больных животных в городе снизится, а общественные пространства станут безопаснее.
FAQ
Нужно ли регистрировать кошек?
Да, закон касается и кошек, и собак.
Можно ли вакцинировать животное в частной клинике?
Да, но вакцинация должна быть официально подтверждена.
Что будет, если я выгуливаю маленькую собаку без намордника?
Закон распространяется на всех собак, однако чаще всего штрафы выписываются при нарушении в общественных местах.
