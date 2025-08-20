Ласковый вечер оборачивается бедой: как клещи заражают питомцев

Даже когда комаров и мух становится меньше, а вечера прохладнее, риск для домашних животных сохраняется. До первых заморозков активны клещи и кровососущие насекомые, которые могут переносить серьёзные инфекции — от пироплазмоза у собак до паразитарных заболеваний у кошек.

Почему защита важна именно сейчас

Ветеринары предупреждают: август и начало осени — "второй пик" активности клещей. Один единственный укус может стать причиной лихорадки, обезвоживания и поражения внутренних органов.

Как защитить питомца

Ошейники и капли

длительно действуют (до нескольких недель);

наносятся на холку или надеваются на шею;

важно подобрать средство именно для кошек или собак, чтобы избежать аллергии.

Осмотр после прогулки

Обратите внимание на зоны за ушами, подмышки, шею — клещи любят скрываться в складках кожи.

Обработка дома и участка

спреи и фумигаторы снижают количество насекомых;

регулярное кошение травы лишает клещей укрытий.

Репелленты для животных

Безопасные средства наносятся на шерсть перед прогулкой и отпугивают комаров и мошек.

Питание и иммунитет

Полноценный рацион, доступ к воде и уход за шерстью повышают устойчивость организма к инфекциям.

Когда обращаться к ветеринару

Симптомы, требующие немедленного внимания:

вялость, сонливость;

высокая температура;

отказ от еды;

темная или кровавая моча.

Чем раньше начато лечение, тем выше шанс полного выздоровления.