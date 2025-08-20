Ласковый вечер оборачивается бедой: как клещи заражают питомцев
Даже когда комаров и мух становится меньше, а вечера прохладнее, риск для домашних животных сохраняется. До первых заморозков активны клещи и кровососущие насекомые, которые могут переносить серьёзные инфекции — от пироплазмоза у собак до паразитарных заболеваний у кошек.
Почему защита важна именно сейчас
Ветеринары предупреждают: август и начало осени — "второй пик" активности клещей. Один единственный укус может стать причиной лихорадки, обезвоживания и поражения внутренних органов.
Как защитить питомца
Ошейники и капли
- длительно действуют (до нескольких недель);
- наносятся на холку или надеваются на шею;
- важно подобрать средство именно для кошек или собак, чтобы избежать аллергии.
Осмотр после прогулки
Обратите внимание на зоны за ушами, подмышки, шею — клещи любят скрываться в складках кожи.
Обработка дома и участка
- спреи и фумигаторы снижают количество насекомых;
- регулярное кошение травы лишает клещей укрытий.
Репелленты для животных
Безопасные средства наносятся на шерсть перед прогулкой и отпугивают комаров и мошек.
Питание и иммунитет
Полноценный рацион, доступ к воде и уход за шерстью повышают устойчивость организма к инфекциям.
Когда обращаться к ветеринару
Симптомы, требующие немедленного внимания:
- вялость, сонливость;
- высокая температура;
- отказ от еды;
- темная или кровавая моча.
Чем раньше начато лечение, тем выше шанс полного выздоровления.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru