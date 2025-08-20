Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 21:45

Ласковый вечер оборачивается бедой: как клещи заражают питомцев

Ветеринары: укусы клещей у собак могут вызвать пироплазмоз и поражение органов

Даже когда комаров и мух становится меньше, а вечера прохладнее, риск для домашних животных сохраняется. До первых заморозков активны клещи и кровососущие насекомые, которые могут переносить серьёзные инфекции — от пироплазмоза у собак до паразитарных заболеваний у кошек.

Почему защита важна именно сейчас

Ветеринары предупреждают: август и начало осени — "второй пик" активности клещей. Один единственный укус может стать причиной лихорадки, обезвоживания и поражения внутренних органов.

Как защитить питомца

Ошейники и капли

  • длительно действуют (до нескольких недель);
  • наносятся на холку или надеваются на шею;
  • важно подобрать средство именно для кошек или собак, чтобы избежать аллергии.

Осмотр после прогулки
Обратите внимание на зоны за ушами, подмышки, шею — клещи любят скрываться в складках кожи.

Обработка дома и участка

  • спреи и фумигаторы снижают количество насекомых;
  • регулярное кошение травы лишает клещей укрытий.

Репелленты для животных
Безопасные средства наносятся на шерсть перед прогулкой и отпугивают комаров и мошек.

Питание и иммунитет
Полноценный рацион, доступ к воде и уход за шерстью повышают устойчивость организма к инфекциям.

Когда обращаться к ветеринару

Симптомы, требующие немедленного внимания:

  • вялость, сонливость;
  • высокая температура;
  • отказ от еды;
  • темная или кровавая моча.

Чем раньше начато лечение, тем выше шанс полного выздоровления.

