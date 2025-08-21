Дом без права на лишнего кота: как новая инициатива может изменить жизнь россиян

Скоро ли в российских семьях начнут "нормировать" количество домашних животных? В Госдуме обсуждается инициатива, согласно которой на двух детей в семье должна приходиться не более одной собаки или кошки.

Что предлагают депутаты

По данным источника в Госдуме, новый норматив может стать обязательным для всех регионов.

Авторы идеи подчёркивают: домашние животные положительно влияют на эмоциональное и психическое развитие ребёнка. Однако число питомцев, по мнению парламентариев, не должно превышать количество детей, иначе у родителей просто не хватит сил и времени на уход.

Реакция жителей

Предложение уже вызвало активную дискуссию среди жителей Новосибирска и других городов.

Мнения разделились:

одни считают идею разумной и уверены, что "всё должно быть в меру";

другие убеждены, что государство не должно регулировать такие вопросы, если семья справляется с обязанностями.

Что будет дальше

Пока это только инициатива, и говорить о конкретных сроках её рассмотрения рано.

Но факт обсуждения на федеральном уровне уже вызвал широкий общественный резонанс.