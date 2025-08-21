Дом без права на лишнего кота: как новая инициатива может изменить жизнь россиян
Скоро ли в российских семьях начнут "нормировать" количество домашних животных? В Госдуме обсуждается инициатива, согласно которой на двух детей в семье должна приходиться не более одной собаки или кошки.
Что предлагают депутаты
По данным источника в Госдуме, новый норматив может стать обязательным для всех регионов.
Авторы идеи подчёркивают: домашние животные положительно влияют на эмоциональное и психическое развитие ребёнка. Однако число питомцев, по мнению парламентариев, не должно превышать количество детей, иначе у родителей просто не хватит сил и времени на уход.
Реакция жителей
Предложение уже вызвало активную дискуссию среди жителей Новосибирска и других городов.
Мнения разделились:
- одни считают идею разумной и уверены, что "всё должно быть в меру";
- другие убеждены, что государство не должно регулировать такие вопросы, если семья справляется с обязанностями.
Что будет дальше
Пока это только инициатива, и говорить о конкретных сроках её рассмотрения рано.
Но факт обсуждения на федеральном уровне уже вызвал широкий общественный резонанс.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru