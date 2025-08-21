Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка рядом с новорожденным
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:10

Дом без права на лишнего кота: как новая инициатива может изменить жизнь россиян

В Госдуме предложили ограничить число домашних животных количеством детей в семье

Скоро ли в российских семьях начнут "нормировать" количество домашних животных? В Госдуме обсуждается инициатива, согласно которой на двух детей в семье должна приходиться не более одной собаки или кошки.

Что предлагают депутаты

По данным источника в Госдуме, новый норматив может стать обязательным для всех регионов.
Авторы идеи подчёркивают: домашние животные положительно влияют на эмоциональное и психическое развитие ребёнка. Однако число питомцев, по мнению парламентариев, не должно превышать количество детей, иначе у родителей просто не хватит сил и времени на уход.

Реакция жителей

Предложение уже вызвало активную дискуссию среди жителей Новосибирска и других городов.
Мнения разделились:

  • одни считают идею разумной и уверены, что "всё должно быть в меру";
  • другие убеждены, что государство не должно регулировать такие вопросы, если семья справляется с обязанностями.

Что будет дальше

Пока это только инициатива, и говорить о конкретных сроках её рассмотрения рано.
Но факт обсуждения на федеральном уровне уже вызвал широкий общественный резонанс.

