Владельцам животных придётся менять привычки: в России вводят новые правила для питомцев

В России готовятся новые правила для владельцев домашних животных. Как сообщает ТАСС, депутаты Госдумы разработали законопроект, который уточняет обязанности хозяев питомцев и вводит ряд ограничений, направленных на поддержание чистоты и общественного порядка.

Новые обязанности владельцев животных

Согласно документу, поправки предлагается внести в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Одно из ключевых изменений касается уборки за питомцами в местах общего пользования многоквартирных домов.

Если сегодня хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности только во время выгула, то после принятия закона это требование распространится и на подъезды, дворы и другие общие зоны.

Органы местного самоуправления получат право устанавливать порядок уборки, включая требования к мешкам, контейнерам и способам утилизации отходов.

Таким образом, собственники животных будут обязаны следить за чистотой не только на улице, но и в доме, где проживают.

Запрет на посещение общественных мест

Законопроект также вводит запрет на посещение ряда общественных мест с животными.

В магазины, кафе, рестораны, медицинские, образовательные и культурные учреждения нельзя будет приходить с собаками — за исключением собак-проводников.

Такая мера, по словам авторов инициативы, направлена на обеспечение безопасности и гигиены в местах массового пребывания людей. Исключение для собак-поводырей сохранится — их присутствие гарантируется федеральным законом о социальной защите инвалидов.

Новые правила перевозки животных

Отдельный пункт проекта посвящён поездкам с питомцами в общественном транспорте. Теперь предполагается установить единые требования:

животное должно находиться на коротком поводке ;

собаки — в наморднике , если это возможно по размеру;

мелкие животные — в переноске или контейнере.

Эти меры, как подчеркивают разработчики, должны минимизировать риск конфликтных ситуаций и обеспечить комфорт пассажиров.

Цель инициативы

Авторы законопроекта отмечают, что главная цель документа — повышение уровня ответственности владельцев животных и улучшение санитарного состояния жилых территорий.

Нередко жители жалуются на грязь в подъездах и дворах, где питомцы справляют нужду без последующей уборки. Новый закон должен устранить подобные нарушения.

Кроме того, правила перевозки и запреты на нахождение в определённых помещениях помогут избежать травм, аллергических реакций и нарушений санитарных норм.

Как будут определять порядок уборки

Муниципалитеты смогут самостоятельно устанавливать конкретные механизмы исполнения закона. Например, определить:

где размещаются контейнеры для отходов от животных;

какие штрафы применяются при нарушении;

каким образом жители могут сообщать о фактах загрязнения.

Такая гибкость позволит адаптировать требования под специфику регионов и плотность застройки.

Ответственность за нарушения

Хотя сам законопроект пока не содержит конкретных санкций, эксперты полагают, что при его принятии последуют поправки и в Кодекс об административных правонарушениях.

Наказания могут включать штрафы за несоблюдение требований к уборке и перевозке животных.

В отдельных регионах подобные нормы уже действуют — например, в Москве и Санкт-Петербурге установлены штрафы от 1 до 4 тысяч рублей за загрязнение общественных мест питомцами.

Возможные споры и обсуждение

Юристы и зоозащитники уже высказывают разные мнения. Одни считают, что законопроект поможет навести порядок и повысить культуру содержания животных. Другие опасаются, что новые правила могут ограничить права владельцев, особенно если порядок уборки и штрафы будут прописаны слишком жёстко.

Общественное обсуждение документа, как ожидается, состоится в ближайшее время.

