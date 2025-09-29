Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:10

Кусочек сыра или диабет? Как хозяева незаметно подрывают здоровье животных

Ветеринар Виктория Романовская назвала перекармливание главной ошибкой хозяев питомцев

Многие владельцы домашних животных искренне считают, что лишний кусочек с обеденного стола — проявление заботы. Но именно избыточное питание чаще всего становится причиной проблем со здоровьем у питомцев. Ветеринары отмечают: главная ошибка хозяев — это не столько осознанное перекармливание, сколько незнание реальной нормы корма для кошек и собак.

"Количество корма зависит от веса, возраста, активности и породы животного. На упаковках промышленных кормов производители указывают рекомендуемую порцию, которую важно соблюдать", — сказала ветеринарный врач Виктория Романовская.

Почему перекармливание опасно

Переедание ведёт к ожирению, снижению активности и хроническим болезням. Животное становится вялым, хуже переносит нагрузку, у него страдают суставы и сердце. У кошек лишний вес повышает риск сахарного диабета, у собак — нагрузку на позвоночник.

Дополнительная проблема в том, что хозяева часто не учитывают калорийность лакомств, а также кусочков со стола. Даже небольшое количество сыра или колбасы для питомца может составить 20-30 % от дневной нормы калорий.

Сравнение: промышленный корм и натуральное питание

Параметр Промышленный корм Натуральное питание
Удобство Есть готовые нормы и таблицы Требует расчёта и контроля
Состав Сбалансирован по белкам, жирам, витаминам Риск дисбаланса при подборе "на глаз"
Варианты Для щенков, взрослых, пожилых, диетические Можно адаптировать под питомца
Ошибки Чаще перекармливают за счёт лакомств Недостаток/переизбыток питательных веществ

Советы шаг за шагом

  1. Определите суточную норму в зависимости от веса и возраста питомца.

  2. Следуйте рекомендациям на упаковке сухого или влажного корма.

  3. При натуральном питании составляйте рацион с ветеринаром.

  4. Исключите кормление со стола: солёные, жирные и острые продукты перегружают ЖКТ.

  5. Ограничьте угощения до 10 % от суточного объёма пищи.

  6. Кормите по расписанию — обычно два раза в день, без свободного доступа к миске.

  7. Всегда обеспечивайте доступ к чистой воде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Давать питомцу остатки со стола.

  • Последствие: Проблемы с пищеварением, отравления, ожирение.

  • Альтернатива: Лакомства, специально созданные для животных.

  • Ошибка: Ставить миску с едой на весь день.

  • Последствие: Животное ест от скуки, набирает вес.

  • Альтернатива: Чёткий режим кормления.

  • Ошибка: Не учитывать возраст и активность.

  • Последствие: Лишний вес у малоактивных питомцев или дефицит у энергичных.

  • Альтернатива: Подбор корма с учётом образа жизни.

А что если кормить только лакомствами

Некоторые хозяева используют лакомства не только для дрессировки, но и как основное питание. Это опасно: подобный рацион не покрывает потребности в белке, витаминах и минералах. Животное может быстро набрать вес и потерять активность, при этом организм будет испытывать дефицит жизненно важных веществ.

