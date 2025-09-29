Кусочек сыра или диабет? Как хозяева незаметно подрывают здоровье животных
Многие владельцы домашних животных искренне считают, что лишний кусочек с обеденного стола — проявление заботы. Но именно избыточное питание чаще всего становится причиной проблем со здоровьем у питомцев. Ветеринары отмечают: главная ошибка хозяев — это не столько осознанное перекармливание, сколько незнание реальной нормы корма для кошек и собак.
"Количество корма зависит от веса, возраста, активности и породы животного. На упаковках промышленных кормов производители указывают рекомендуемую порцию, которую важно соблюдать", — сказала ветеринарный врач Виктория Романовская.
Почему перекармливание опасно
Переедание ведёт к ожирению, снижению активности и хроническим болезням. Животное становится вялым, хуже переносит нагрузку, у него страдают суставы и сердце. У кошек лишний вес повышает риск сахарного диабета, у собак — нагрузку на позвоночник.
Дополнительная проблема в том, что хозяева часто не учитывают калорийность лакомств, а также кусочков со стола. Даже небольшое количество сыра или колбасы для питомца может составить 20-30 % от дневной нормы калорий.
Сравнение: промышленный корм и натуральное питание
|Параметр
|Промышленный корм
|Натуральное питание
|Удобство
|Есть готовые нормы и таблицы
|Требует расчёта и контроля
|Состав
|Сбалансирован по белкам, жирам, витаминам
|Риск дисбаланса при подборе "на глаз"
|Варианты
|Для щенков, взрослых, пожилых, диетические
|Можно адаптировать под питомца
|Ошибки
|Чаще перекармливают за счёт лакомств
|Недостаток/переизбыток питательных веществ
Советы шаг за шагом
-
Определите суточную норму в зависимости от веса и возраста питомца.
-
Следуйте рекомендациям на упаковке сухого или влажного корма.
-
При натуральном питании составляйте рацион с ветеринаром.
-
Исключите кормление со стола: солёные, жирные и острые продукты перегружают ЖКТ.
-
Ограничьте угощения до 10 % от суточного объёма пищи.
-
Кормите по расписанию — обычно два раза в день, без свободного доступа к миске.
-
Всегда обеспечивайте доступ к чистой воде.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Давать питомцу остатки со стола.
-
Последствие: Проблемы с пищеварением, отравления, ожирение.
-
Альтернатива: Лакомства, специально созданные для животных.
-
Ошибка: Ставить миску с едой на весь день.
-
Последствие: Животное ест от скуки, набирает вес.
-
Альтернатива: Чёткий режим кормления.
-
Ошибка: Не учитывать возраст и активность.
-
Последствие: Лишний вес у малоактивных питомцев или дефицит у энергичных.
-
Альтернатива: Подбор корма с учётом образа жизни.
А что если кормить только лакомствами
Некоторые хозяева используют лакомства не только для дрессировки, но и как основное питание. Это опасно: подобный рацион не покрывает потребности в белке, витаминах и минералах. Животное может быстро набрать вес и потерять активность, при этом организм будет испытывать дефицит жизненно важных веществ.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru