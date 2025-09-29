Кусочек сыра или диабет? Как хозяева незаметно подрывают здоровье животных

Многие владельцы домашних животных искренне считают, что лишний кусочек с обеденного стола — проявление заботы. Но именно избыточное питание чаще всего становится причиной проблем со здоровьем у питомцев. Ветеринары отмечают: главная ошибка хозяев — это не столько осознанное перекармливание, сколько незнание реальной нормы корма для кошек и собак.

"Количество корма зависит от веса, возраста, активности и породы животного. На упаковках промышленных кормов производители указывают рекомендуемую порцию, которую важно соблюдать", — сказала ветеринарный врач Виктория Романовская.

Почему перекармливание опасно

Переедание ведёт к ожирению, снижению активности и хроническим болезням. Животное становится вялым, хуже переносит нагрузку, у него страдают суставы и сердце. У кошек лишний вес повышает риск сахарного диабета, у собак — нагрузку на позвоночник.

Дополнительная проблема в том, что хозяева часто не учитывают калорийность лакомств, а также кусочков со стола. Даже небольшое количество сыра или колбасы для питомца может составить 20-30 % от дневной нормы калорий.

Сравнение: промышленный корм и натуральное питание