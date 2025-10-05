Питомцы толстеют вместе с хозяевами: врачи бьют тревогу из-за эпидемии ожирения
В последние годы врачи-ветеринары всё чаще говорят о том, что лишний вес у домашних питомцев становится настоящей угрозой их здоровью. Москва не исключение: за последние 10 лет специалисты отмечают рост заболеваемости ожирением среди кошек и собак, а также у грызунов и даже птиц.
"Ожирение у животных — это патология, при которой объем жировой ткани возрастает настолько, что это начинает оказывать негативное влияние на здоровье животного", — рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.
Почему ожирение у питомцев стало массовой проблемой
Если раньше избыточный вес чаще диагностировали у собак средних и крупных пород, то сегодня в зоне риска оказались даже миниатюрные питомцы. Причины разнообразны:
-
переедание;
-
малоподвижный образ жизни;
-
неправильный рацион;
-
возрастные изменения;
-
гормональные сбои;
-
наследственная предрасположенность.
Сравнение: ожирение у животных и его последствия
|Параметр
|Норма
|Ожирение
|Последствия
|Масса тела
|физиологическая норма
|превышение более чем на 20%
|ставится диагноз "ожирение"
|Активность
|регулярные прогулки, игры
|низкая подвижность
|болезни суставов, диабет
|Сердечно-сосудистая система
|нормальная нагрузка
|перегрузка
|повышенный риск инфаркта, гипертонии
|Иммунитет
|устойчивый
|снижен
|частые болезни, плохое заживление ран
Советы шаг за шагом: как поддерживать форму питомца
-
Следите за рационом: не превышайте рекомендуемую дозу корма.
-
Если корм натуральный — проконсультируйтесь с ветеринаром для составления сбалансированной диеты.
-
Стерилизованным и кастрированным животным подбирайте менее калорийные продукты.
-
Организуйте регулярную физическую активность: прогулки, игры, тренировки.
-
Для кошек создавайте игровые зоны: многоуровневые лежанки, лабиринты, интерактивные игрушки.
-
Раз в год проходите профилактический осмотр у ветеринара.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Перекармливание "со стола" → ожирение и болезни ЖКТ → кормить только сбалансированным кормом.
-
Недооценка лишнего веса → поздняя диагностика заболеваний → регулярно проверять кондицию у врача.
-
Игнорирование игр с кошкой → малоподвижность и апатия → игрушки, лазалки, интерактивные кормушки.
-
Отсутствие диеты после стерилизации → быстрый набор веса → снизить калорийность питания.
А что если хозяин считает, что "немного пухлости — это мило"?
На самом деле "пухлые щёчки" и "круглый животик" — это не признак здоровья, а тревожный сигнал. Животное страдает от перегрузки суставов, у него падает выносливость и увеличивается риск хронических болезней. Миловидность в данном случае оборачивается сокращением продолжительности жизни.
