Собака и кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:13

Питомцы толстеют вместе с хозяевами: врачи бьют тревогу из-за эпидемии ожирения

Врачи предупредили: ожирение у животных повышает риск диабета и болезней сердца

В последние годы врачи-ветеринары всё чаще говорят о том, что лишний вес у домашних питомцев становится настоящей угрозой их здоровью. Москва не исключение: за последние 10 лет специалисты отмечают рост заболеваемости ожирением среди кошек и собак, а также у грызунов и даже птиц.

"Ожирение у животных — это патология, при которой объем жировой ткани возрастает настолько, что это начинает оказывать негативное влияние на здоровье животного", — рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Почему ожирение у питомцев стало массовой проблемой

Если раньше избыточный вес чаще диагностировали у собак средних и крупных пород, то сегодня в зоне риска оказались даже миниатюрные питомцы. Причины разнообразны:

  • переедание;

  • малоподвижный образ жизни;

  • неправильный рацион;

  • возрастные изменения;

  • гормональные сбои;

  • наследственная предрасположенность.

Сравнение: ожирение у животных и его последствия

Параметр Норма Ожирение Последствия
Масса тела физиологическая норма превышение более чем на 20% ставится диагноз "ожирение"
Активность регулярные прогулки, игры низкая подвижность болезни суставов, диабет
Сердечно-сосудистая система нормальная нагрузка перегрузка повышенный риск инфаркта, гипертонии
Иммунитет устойчивый снижен частые болезни, плохое заживление ран

Советы шаг за шагом: как поддерживать форму питомца

  1. Следите за рационом: не превышайте рекомендуемую дозу корма.

  2. Если корм натуральный — проконсультируйтесь с ветеринаром для составления сбалансированной диеты.

  3. Стерилизованным и кастрированным животным подбирайте менее калорийные продукты.

  4. Организуйте регулярную физическую активность: прогулки, игры, тренировки.

  5. Для кошек создавайте игровые зоны: многоуровневые лежанки, лабиринты, интерактивные игрушки.

  6. Раз в год проходите профилактический осмотр у ветеринара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Перекармливание "со стола" → ожирение и болезни ЖКТ → кормить только сбалансированным кормом.

  • Недооценка лишнего веса → поздняя диагностика заболеваний → регулярно проверять кондицию у врача.

  • Игнорирование игр с кошкой → малоподвижность и апатия → игрушки, лазалки, интерактивные кормушки.

  • Отсутствие диеты после стерилизации → быстрый набор веса → снизить калорийность питания.

А что если хозяин считает, что "немного пухлости — это мило"?

На самом деле "пухлые щёчки" и "круглый животик" — это не признак здоровья, а тревожный сигнал. Животное страдает от перегрузки суставов, у него падает выносливость и увеличивается риск хронических болезней. Миловидность в данном случае оборачивается сокращением продолжительности жизни.

