Питомцы толстеют вместе с хозяевами: врачи бьют тревогу из-за эпидемии ожирения

В последние годы врачи-ветеринары всё чаще говорят о том, что лишний вес у домашних питомцев становится настоящей угрозой их здоровью. Москва не исключение: за последние 10 лет специалисты отмечают рост заболеваемости ожирением среди кошек и собак, а также у грызунов и даже птиц.

"Ожирение у животных — это патология, при которой объем жировой ткани возрастает настолько, что это начинает оказывать негативное влияние на здоровье животного", — рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Почему ожирение у питомцев стало массовой проблемой

Если раньше избыточный вес чаще диагностировали у собак средних и крупных пород, то сегодня в зоне риска оказались даже миниатюрные питомцы. Причины разнообразны:

переедание;

малоподвижный образ жизни;

неправильный рацион;

возрастные изменения;

гормональные сбои;

наследственная предрасположенность.

Сравнение: ожирение у животных и его последствия