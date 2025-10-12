Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Русский вольхунд
Русский вольхунд
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:15

Кошки не мстят, а собаки видят цвета: ветеринар развеяла популярные мифы о питомцах

Ветеринар Есения Комарова опровергла миф о том, что собаки видят мир в чёрно-белом цвете

Многие владельцы уверены, что прекрасно понимают своих питомцев, ведь проводят с ними каждый день. Но даже опытные хозяева часто становятся жертвами заблуждений — о поведении, физиологии и "особенностях" животных. Ветеринар Есения Комарова в беседе с АБН24 разобрала самые распространённые мифы о кошках и собаках и объяснила, почему в них не стоит верить.

Миф 1. Собаки видят мир в чёрно-белом

Один из самых живучих стереотипов. Считается, что псы воспринимают окружающее так же, как старые фильмы — без красок.

"Первое заблуждение — что собаки видят мир в чёрно-белом. На самом деле это не так. Они различают цвета, просто их палитра ограничена — примерно, как у человека с лёгким дальтонизмом. Так что красная игрушка для пса не исчезает, просто выглядит немного коричневой", — заявила ветеринар Есения Комарова.

Исследования подтверждают: собаки видят синие и жёлтые оттенки, но плохо различают красные и зелёные. Именно поэтому мяч на зелёной траве может казаться им сероватым, а не ярким.

Цвет Как видит человек Как видит собака
Красный Яркий Коричневатый
Зелёный Яркий Серый
Синий Синий Тот же оттенок
Жёлтый Яркий Хорошо различим

Вывод: игрушки для собак лучше выбирать в контрастных цветах — синих и жёлтых, чтобы они были хорошо видны животному.

Миф 2. Кошки всегда приземляются на лапы

Кошки действительно обладают удивительным чувством равновесия и умеют переворачиваться в воздухе, но это не делает их неуязвимыми.

"Да, у них есть уникальный вестибулярный аппарат, но физику не обманешь: с большой высоты кошка может не успеть перевернуться. Тогда травма гарантирована", — предупредила Комарова.

Ветеринары называют это явление "синдромом парадоксального падения": чем выше этаж, тем больше шанс, что животное успеет сгруппироваться и смягчить удар, а падение с небольшой высоты — напротив, может оказаться опаснее.

Совет: не оставляйте окна и балконы открытыми, если кошка гуляет без присмотра. Специальные сетки-защиты ("антикошка") спасают жизнь сотням питомцев каждый год.

Миф 3. Если собака виляет хвостом — она радуется

Улыбка у собак действительно есть, но хвост — не всегда её проявление.

"На деле хвост — это язык эмоций, и не всегда доброжелательных. Если собака виляет быстро, при этом тело напряжено — это может быть тревога или агрессия, а не радость", — рассказала ветеринар.

Язык тела у собак гораздо сложнее, чем кажется. Иногда лёгкое покачивание хвоста может означать волнение или неуверенность.

Положение хвоста Что означает
Высоко поднят, виляние быстрое Возбуждение, тревога
Средний уровень, плавные движения Радость, спокойствие
Поджат между лапами Страх, подчинение
Замерший хвост Настороженность

Вывод: всегда обращайте внимание на всю позу животного — напряжённое тело или приподнятые уши могут сигнализировать о готовности к защите, а не о дружелюбии.

Миф 4. Сухой нос — признак болезни

Многие владельцы собак и кошек считают: если у питомца тёплый или сухой нос — значит, он болен. Это не всегда верно.

"В действительности влажность носа зависит от погоды, температуры и активности четвероногого друга. Настоящий повод для тревоги — вялость, потеря аппетита или высокая температура", — подчеркнула Комарова.

Состояние носа может меняться несколько раз в день: утром он прохладный и влажный, днём — сухой, особенно после сна или долгой прогулки.

Совет: обращайте внимание не на сам нос, а на общее поведение питомца. Болезнь выдаёт не сухость, а комплекс симптомов — апатию, потерю интереса к еде, повышенную температуру.

Миф 5. Кошек нельзя дрессировать

Эта фраза звучит почти как оправдание: мол, кошки слишком независимы, чтобы учиться командам. Но современные специалисты с этим не согласны.

"Им тоже можно привить полезные привычки. Просто нужно терпение, вкусняшки и немного хитрости", — поделилась эксперт.

Кошки действительно не подчиняются людям так же, как собаки, но при правильном подходе они быстро усваивают ритуалы и простые команды — например, подходить на зов, пользоваться когтеточкой или переноской.

Главное правило: кошек нельзя заставлять. Они лучше откликаются на ласку и награду, чем на строгость.

FAQ

Можно ли определить настроение собаки только по хвосту?
Нет. Нужно учитывать положение ушей, выражение морды и позу тела.

Кошка упала с окна, но выглядит нормально. Нужно ли к врачу?
Да, даже при внешней норме возможны внутренние повреждения.

Почему у собаки иногда горячий нос после сна?
Это физиологично — во сне обмен веществ замедляется, и нос временно пересыхает.

Как приучить кошку к когтеточке?
Поставить рядом с любимым местом и натирать кошачьей мятой.

Нужно ли дрессировать кошку?
Да, мягко и через игру — это улучшает поведение и контакт с хозяином.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Собаки реагируют на детей инстинктивно, а не осознанно сегодня в 15:57
Почему нельзя оставлять ребёнка с собакой наедине — факты, которые изменят ваше мнение навсегда

Могут ли собаки быть настоящими нянями для детей? Разбираем миф о "собаке-няне", рассказываем, как на самом деле питомцы защищают малышей и чего от них не стоит ждать.

Читать полностью » Кошки с натуральными кудрями стали новой породой сегодня в 15:20
От лысого котёнка до кудрявого красавца: удивительная трансформация лапермов

Кошка с кудрявой шерстью, которая выглядит так, будто только что из салона. Рассказываем об истории, характере и особенностях уникальной породы лаперм.

Читать полностью » Собаки различают случайные и намеренные действия хозяина при конфликте сегодня в 14:43
Ваш пёс читает ваши мысли? Как собаки понимают человеческие извинения

Иногда мы случайно обижаем любимца — повысим голос, наступим на лапу или оттолкнём. Рассказываем, как правильно извиниться перед собакой и вернуть доверие.

Читать полностью » Кошачий корм может быть опасен для собак сегодня в 14:27
Ваш пёс объедает кота? Эта хитрость решит проблему за 1 день — проверено тысячами владельцев

Почему собаки так любят кошачий корм и как их от этого отучить? Разбираем три проверенных способа, чтобы в доме снова воцарился порядок и мир.

Читать полностью » Кошки способны различать до 60 различных запахов воды сегодня в 13:55
Раковина вместо кровати: 4 причины кошачьего поведения, о которых вы не догадывались

Почему кошка выбирает холодную раковину вместо мягкой лежанки? Разбираем 4 реальные причины такого поведения и безопасные способы это изменить.

Читать полностью » В Древнем Египте голых собак считали хранителями дома и символами вечной жизни сегодня в 13:29
Готовьтесь к вопросам: 4 породы собак, которые заставят вас стать звездой района

Некоторые собаки вызывают восторг, другие — удивление. Разбираем самые необычные породы, которые неизменно приковывают взгляды и разбивают стереотипы.

Читать полностью » Маленькие породы собак живут в квартире комфортнее крупных сегодня в 12:54
Соседи завидуют вашей студии? Вот как можно завести собаку даже в крошечной квартире

Какие собаки идеально чувствуют себя в маленькой квартире? Подборка пород, которые не требуют простора, но дарят максимум любви и комфорта.

Читать полностью » Оттенок носа кошки напрямую связан с состоянием сосудов и температурой тела сегодня в 12:27
Кошачий нос — как понять, что питомец в беде: признаки, которые спасут жизнь вашему любимцу

Почему кошачий нос меняет цвет и когда стоит тревожиться? Разбираемся, от чего зависит оттенок и как понять, что питомцу нужна помощь.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Волчанске сдался в плен солдат ВСУ из Винницы, просидевший восемь месяцев в подвале
Авто и мото
75% водителей неправильно используют ручник
ПФО
Глава СКР Бастрыкин потребовал проверить свалку на месте бывшего мазутохранилища в Ульяновске
Авто и мото
ГИБДД зафиксировала резкий рост ДТП из-за неправильной парковки на обочинах
Красота и здоровье
Дерматолог Хоуп Митчелл: перхоть на бровях неопасна, но требует правильного ухода
ДФО
В Гидрометцентре предупредили о морозах до –22 °C на Дальнем Востоке
Наука
На острове Парос найдены остатки античных хозяйственных построек возле эллинистической башни
Еда
Эксперты "Пиканты": свежая цветная капуста сохраняет максимум витаминов и минералов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet