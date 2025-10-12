Кошки не мстят, а собаки видят цвета: ветеринар развеяла популярные мифы о питомцах
Многие владельцы уверены, что прекрасно понимают своих питомцев, ведь проводят с ними каждый день. Но даже опытные хозяева часто становятся жертвами заблуждений — о поведении, физиологии и "особенностях" животных. Ветеринар Есения Комарова в беседе с АБН24 разобрала самые распространённые мифы о кошках и собаках и объяснила, почему в них не стоит верить.
Миф 1. Собаки видят мир в чёрно-белом
Один из самых живучих стереотипов. Считается, что псы воспринимают окружающее так же, как старые фильмы — без красок.
"Первое заблуждение — что собаки видят мир в чёрно-белом. На самом деле это не так. Они различают цвета, просто их палитра ограничена — примерно, как у человека с лёгким дальтонизмом. Так что красная игрушка для пса не исчезает, просто выглядит немного коричневой", — заявила ветеринар Есения Комарова.
Исследования подтверждают: собаки видят синие и жёлтые оттенки, но плохо различают красные и зелёные. Именно поэтому мяч на зелёной траве может казаться им сероватым, а не ярким.
|Цвет
|Как видит человек
|Как видит собака
|Красный
|Яркий
|Коричневатый
|Зелёный
|Яркий
|Серый
|Синий
|Синий
|Тот же оттенок
|Жёлтый
|Яркий
|Хорошо различим
Вывод: игрушки для собак лучше выбирать в контрастных цветах — синих и жёлтых, чтобы они были хорошо видны животному.
Миф 2. Кошки всегда приземляются на лапы
Кошки действительно обладают удивительным чувством равновесия и умеют переворачиваться в воздухе, но это не делает их неуязвимыми.
"Да, у них есть уникальный вестибулярный аппарат, но физику не обманешь: с большой высоты кошка может не успеть перевернуться. Тогда травма гарантирована", — предупредила Комарова.
Ветеринары называют это явление "синдромом парадоксального падения": чем выше этаж, тем больше шанс, что животное успеет сгруппироваться и смягчить удар, а падение с небольшой высоты — напротив, может оказаться опаснее.
Совет: не оставляйте окна и балконы открытыми, если кошка гуляет без присмотра. Специальные сетки-защиты ("антикошка") спасают жизнь сотням питомцев каждый год.
Миф 3. Если собака виляет хвостом — она радуется
Улыбка у собак действительно есть, но хвост — не всегда её проявление.
"На деле хвост — это язык эмоций, и не всегда доброжелательных. Если собака виляет быстро, при этом тело напряжено — это может быть тревога или агрессия, а не радость", — рассказала ветеринар.
Язык тела у собак гораздо сложнее, чем кажется. Иногда лёгкое покачивание хвоста может означать волнение или неуверенность.
|Положение хвоста
|Что означает
|Высоко поднят, виляние быстрое
|Возбуждение, тревога
|Средний уровень, плавные движения
|Радость, спокойствие
|Поджат между лапами
|Страх, подчинение
|Замерший хвост
|Настороженность
Вывод: всегда обращайте внимание на всю позу животного — напряжённое тело или приподнятые уши могут сигнализировать о готовности к защите, а не о дружелюбии.
Миф 4. Сухой нос — признак болезни
Многие владельцы собак и кошек считают: если у питомца тёплый или сухой нос — значит, он болен. Это не всегда верно.
"В действительности влажность носа зависит от погоды, температуры и активности четвероногого друга. Настоящий повод для тревоги — вялость, потеря аппетита или высокая температура", — подчеркнула Комарова.
Состояние носа может меняться несколько раз в день: утром он прохладный и влажный, днём — сухой, особенно после сна или долгой прогулки.
Совет: обращайте внимание не на сам нос, а на общее поведение питомца. Болезнь выдаёт не сухость, а комплекс симптомов — апатию, потерю интереса к еде, повышенную температуру.
Миф 5. Кошек нельзя дрессировать
Эта фраза звучит почти как оправдание: мол, кошки слишком независимы, чтобы учиться командам. Но современные специалисты с этим не согласны.
"Им тоже можно привить полезные привычки. Просто нужно терпение, вкусняшки и немного хитрости", — поделилась эксперт.
Кошки действительно не подчиняются людям так же, как собаки, но при правильном подходе они быстро усваивают ритуалы и простые команды — например, подходить на зов, пользоваться когтеточкой или переноской.
Главное правило: кошек нельзя заставлять. Они лучше откликаются на ласку и награду, чем на строгость.
FAQ
Можно ли определить настроение собаки только по хвосту?
Нет. Нужно учитывать положение ушей, выражение морды и позу тела.
Кошка упала с окна, но выглядит нормально. Нужно ли к врачу?
Да, даже при внешней норме возможны внутренние повреждения.
Почему у собаки иногда горячий нос после сна?
Это физиологично — во сне обмен веществ замедляется, и нос временно пересыхает.
Как приучить кошку к когтеточке?
Поставить рядом с любимым местом и натирать кошачьей мятой.
Нужно ли дрессировать кошку?
Да, мягко и через игру — это улучшает поведение и контакт с хозяином.
