Чипы, поводки и запреты: что ждёт владельцев собак
В 2025–2026 годах многие регионы России начали пересматривать правила обращения с домашними животными. Вводятся обязательная регистрация и чипирование собак, а также ограничения для свободного выгула.
Где и когда начнут действовать новые правила
- Ленинградская область — с января 2025 года уже действует регистрация псов с использованием биометрии.
- Башкирия — с марта 2026-го чипирование станет обязательным.
- Тамбовская область — с мая 2026 года вводится регистрация и чипирование, пока они добровольные и бесплатные.
- Белгородская и Кемеровская области — уже ограничили "свободный выгул": без поводка и намордника собаку можно выгуливать только в специально отведённых местах.
Мнение эксперта
Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова подчеркнула:
"Обязательное чипирование — назревшая необходимость. Но внедрять его будут постепенно, ведь для этого нужно внести поправки в федеральное законодательство".
Она пояснила, что чип — это небольшой электронный "паспорт", который безболезненно вводится под кожу питомца и не причиняет вреда.
Уже формируется единый реестр
По словам сенатора, обязательная регистрация домашних животных действует более чем в 20 регионах, включая Московскую область, Татарстан, Коми и ЯНАО. На основе региональных баз постепенно будет создан единый федеральный реестр.
Ограничения для прогулок
Федеральный закон уже запрещает свободный выгул вне специально разрешённых зон.
Собаки потенциально опасных пород должны гулять только в наморднике и на поводке, кроме случаев нахождения на огороженной территории владельца.
С 1 сентября запрещено приводить домашних животных на пляжи. Исключение — собаки-поводыри.
