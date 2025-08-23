Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:08

Чипы, поводки и запреты: что ждёт владельцев собак

Епифанова: чипирование домашних животных станет обязательным после изменений в законе

В 2025–2026 годах многие регионы России начали пересматривать правила обращения с домашними животными. Вводятся обязательная регистрация и чипирование собак, а также ограничения для свободного выгула.

Где и когда начнут действовать новые правила

  • Ленинградская область — с января 2025 года уже действует регистрация псов с использованием биометрии.
  • Башкирия — с марта 2026-го чипирование станет обязательным.
  • Тамбовская область — с мая 2026 года вводится регистрация и чипирование, пока они добровольные и бесплатные.
  • Белгородская и Кемеровская области — уже ограничили "свободный выгул": без поводка и намордника собаку можно выгуливать только в специально отведённых местах.

Мнение эксперта

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова подчеркнула:

"Обязательное чипирование — назревшая необходимость. Но внедрять его будут постепенно, ведь для этого нужно внести поправки в федеральное законодательство".

Она пояснила, что чип — это небольшой электронный "паспорт", который безболезненно вводится под кожу питомца и не причиняет вреда.

Уже формируется единый реестр

По словам сенатора, обязательная регистрация домашних животных действует более чем в 20 регионах, включая Московскую область, Татарстан, Коми и ЯНАО. На основе региональных баз постепенно будет создан единый федеральный реестр.

Ограничения для прогулок

Федеральный закон уже запрещает свободный выгул вне специально разрешённых зон.

Собаки потенциально опасных пород должны гулять только в наморднике и на поводке, кроме случаев нахождения на огороженной территории владельца.
С 1 сентября запрещено приводить домашних животных на пляжи. Исключение — собаки-поводыри.

