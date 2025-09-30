Чип или бирка? В России запускают систему контроля за домашними животными
В России готовится важная инициатива, которая напрямую коснётся всех владельцев домашних животных. Министерство природных ресурсов и экологии предложило ввести обязательную маркировку питомцев, прежде всего собак.
Документ, опубликованный на сайте ведомства, поясняет: эта мера позволит быстрее находить хозяев потерявшихся животных, а также сократит число бродячих собак и кошек на улицах.
Зачем нужна маркировка
-
Поиск потерявшихся питомцев. Электронная метка или визуальная маркировка помогут оперативно идентифицировать животное.
-
Сокращение числа бездомных животных. Владельцам станет сложнее избавиться от питомца незаметно.
-
Единая база данных. Все сведения будут храниться в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС").
-
Удобство для хозяев. При утере питомца можно будет быстро восстановить данные и доказать право собственности.
Как будет работать система
-
Информацию в базу будут вносить уполномоченные органы, аттестованные ветеринары и сотрудники Госветслужбы.
-
Владельцы смогут выбрать один из двух способов:
• электронный - чипирование;
• визуальный - бирка или другой вид маркировки.
-
Чипирование животных из утверждённого правительством перечня будет бесплатным.
Таблица: чипирование и визуальная маркировка
|Способ
|Преимущества
|Недостатки
|Электронное (чип)
|Долговечность, надёжность, быстрый поиск
|Требует специального сканера
|Визуальное (бирка, клеймо)
|Видно невооружённым глазом
|Может потеряться или стереться
Советы шаг за шагом для владельцев
-
Следить за утверждённым перечнем животных, подлежащих маркировке.
-
Выбрать удобный способ — чип или визуальная метка.
-
Обратиться к аттестованному ветеринару для проведения процедуры.
-
Убедиться, что данные внесены в ФГИС "ВетИС".
-
При смене адреса или владельца обновлять информацию в базе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: отложить маркировку.
-
Последствие: штрафы и сложности при утере питомца.
-
Альтернатива: пройти процедуру сразу после вступления закона в силу.
-
Ошибка: выбрать визуальную метку для активной собаки.
-
Последствие: бирка может потеряться.
-
Альтернатива: сделать электронное чипирование.
-
Ошибка: не обновлять данные при смене адреса.
-
Последствие: поиск питомца будет невозможен.
-
Альтернатива: своевременно обновлять информацию.
А что если…
А что, если система действительно заработает в полную силу? Это поможет сократить популяцию бездомных животных, ускорить поиск пропавших питомцев и повысить ответственность владельцев.
FAQ
Будет ли чипирование платным?
Нет, процедура для животных из списка правительства будет бесплатной.
Кто сможет проводить маркировку?
Аттестованные ветеринары и сотрудники Госветслужбы.
Можно ли выбрать способ маркировки?
Да, владелец сам решает: электронный чип или визуальный вариант.
Что будет, если не сделать маркировку?
Пока обсуждаются меры ответственности, вероятны штрафы.
