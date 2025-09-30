Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака с костью и хозяин
Собака с костью и хозяин
© сгенерировано нейросетью by OpenAI (DALL·E)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:28

Чип или бирка? В России запускают систему контроля за домашними животными

Минприроды предложило обязательную маркировку домашних животных в России

В России готовится важная инициатива, которая напрямую коснётся всех владельцев домашних животных. Министерство природных ресурсов и экологии предложило ввести обязательную маркировку питомцев, прежде всего собак.

Документ, опубликованный на сайте ведомства, поясняет: эта мера позволит быстрее находить хозяев потерявшихся животных, а также сократит число бродячих собак и кошек на улицах.

Зачем нужна маркировка

  1. Поиск потерявшихся питомцев. Электронная метка или визуальная маркировка помогут оперативно идентифицировать животное.

  2. Сокращение числа бездомных животных. Владельцам станет сложнее избавиться от питомца незаметно.

  3. Единая база данных. Все сведения будут храниться в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС").

  4. Удобство для хозяев. При утере питомца можно будет быстро восстановить данные и доказать право собственности.

Как будет работать система

  • Информацию в базу будут вносить уполномоченные органы, аттестованные ветеринары и сотрудники Госветслужбы.

  • Владельцы смогут выбрать один из двух способов:
    электронный - чипирование;
    визуальный - бирка или другой вид маркировки.

  • Чипирование животных из утверждённого правительством перечня будет бесплатным.

Таблица: чипирование и визуальная маркировка

Способ Преимущества Недостатки
Электронное (чип) Долговечность, надёжность, быстрый поиск Требует специального сканера
Визуальное (бирка, клеймо) Видно невооружённым глазом Может потеряться или стереться

Советы шаг за шагом для владельцев

  1. Следить за утверждённым перечнем животных, подлежащих маркировке.

  2. Выбрать удобный способ — чип или визуальная метка.

  3. Обратиться к аттестованному ветеринару для проведения процедуры.

  4. Убедиться, что данные внесены в ФГИС "ВетИС".

  5. При смене адреса или владельца обновлять информацию в базе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отложить маркировку.

  • Последствие: штрафы и сложности при утере питомца.

  • Альтернатива: пройти процедуру сразу после вступления закона в силу.

  • Ошибка: выбрать визуальную метку для активной собаки.

  • Последствие: бирка может потеряться.

  • Альтернатива: сделать электронное чипирование.

  • Ошибка: не обновлять данные при смене адреса.

  • Последствие: поиск питомца будет невозможен.

  • Альтернатива: своевременно обновлять информацию.

А что если…

А что, если система действительно заработает в полную силу? Это поможет сократить популяцию бездомных животных, ускорить поиск пропавших питомцев и повысить ответственность владельцев.

FAQ

Будет ли чипирование платным?
Нет, процедура для животных из списка правительства будет бесплатной.

Кто сможет проводить маркировку?
Аттестованные ветеринары и сотрудники Госветслужбы.

Можно ли выбрать способ маркировки?
Да, владелец сам решает: электронный чип или визуальный вариант.

Что будет, если не сделать маркировку?
Пока обсуждаются меры ответственности, вероятны штрафы.

