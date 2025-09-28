Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Охотничья собака в лесу
Охотничья собака в лесу
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:14

Чип или ошейник: как будут учитывать домашних животных по новому закону

В России готовят поправки о маркировке домашних животных микрочипами и ошейниками

В России готовятся к важным изменениям в сфере защиты животных. Минприроды предложило ввести систему учета и маркировки домашних питомцев. Новый проект поправок к закону "Об ответственном обращении с животными" должен сделать жизнь хозяев и их любимцев безопаснее и удобнее.

По замыслу авторов инициативы, каждый владелец сможет выбрать удобный способ идентификации — с помощью микрочипа или специального ошейника. При желании оба варианта можно будет использовать одновременно. Данные о животном и его владельце будут вноситься в федеральную базу Россельхознадзора — ФГИС "ВетИС". Услуга при этом останется бесплатной.

В ведомстве подчёркивают, что учёт поможет быстро находить хозяев потерявшихся животных и снизит количество случаев, когда питомцев выбрасывают на улицу.

"Учет и маркировка помогут быстро найти владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться", — сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Кто попадёт под обязательный учёт

Согласно проекту, обязательной маркировке подлежат собаки. Для кошек, грызунов, птиц и других домашних животных процедура будет добровольной. Это решение связано с тем, что именно собаки чаще всего оказываются на улицах и становятся участниками конфликтных ситуаций.

Сравнение способов маркировки

Способ Принцип работы Плюсы Минусы
Микрочип Миниатюрный чип под кожей с уникальным кодом Долговечность, невозможно потерять Нужен сканер для считывания
Спецошейник Встроенный QR-код или жетон с данными Доступность, видимый знак Можно снять или потерять
Чип + ошейник Двойная защита Максимальная надёжность Дороже, требует двух процедур

Советы шаг за шагом владельцам

  1. Выберите метод: если питомец активный и часто гуляет — лучше чип + ошейник.

  2. Обратитесь в ветеринарную клинику, где есть доступ к системе "ВетИС".

  3. Получите подтверждение внесения данных в реестр.

  4. Проверьте актуальность контактов, чтобы при необходимости с вами могли связаться.

  5. При смене адреса или телефона обновляйте данные в базе.

А что если…

А что если система заработает по всей стране? Тогда появится единая база животных, доступная ветеринарам, приютам и органам власти. Это упростит поиск пропавших питомцев, уменьшит количество бездомных собак и сделает ответственность владельцев более прозрачной.

FAQ

Будет ли маркировка обязательной для кошек?
Нет, только для собак. Остальных животных владельцы могут регистрировать добровольно.

Сколько стоит процедура?
Государственная услуга бесплатна.

Кто сможет считывать данные с чипа?
Ветеринарные клиники, приюты и службы, имеющие сканеры, подключённые к системе.

