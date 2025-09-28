Чип или ошейник: как будут учитывать домашних животных по новому закону

В России готовятся к важным изменениям в сфере защиты животных. Минприроды предложило ввести систему учета и маркировки домашних питомцев. Новый проект поправок к закону "Об ответственном обращении с животными" должен сделать жизнь хозяев и их любимцев безопаснее и удобнее.

По замыслу авторов инициативы, каждый владелец сможет выбрать удобный способ идентификации — с помощью микрочипа или специального ошейника. При желании оба варианта можно будет использовать одновременно. Данные о животном и его владельце будут вноситься в федеральную базу Россельхознадзора — ФГИС "ВетИС". Услуга при этом останется бесплатной.

В ведомстве подчёркивают, что учёт поможет быстро находить хозяев потерявшихся животных и снизит количество случаев, когда питомцев выбрасывают на улицу.

"Учет и маркировка помогут быстро найти владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться", — сообщили в пресс-службе Минприроды России.

Кто попадёт под обязательный учёт

Согласно проекту, обязательной маркировке подлежат собаки. Для кошек, грызунов, птиц и других домашних животных процедура будет добровольной. Это решение связано с тем, что именно собаки чаще всего оказываются на улицах и становятся участниками конфликтных ситуаций.

Сравнение способов маркировки