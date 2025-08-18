В Кузбассе начали бесплатно чипировать домашних животных

Владельцы собак, кошек и других питомцев в Кемеровской области теперь могут бесплатно зарегистрировать их и установить микрочип. Такой порядок учёта утвердило Управление ветеринарии Кузбасса. Пока процедура носит рекомендательный характер, но в будущем её могут сделать обязательной.

"Владелец домашнего животного вправе зарегистрировать домашнее животное, рождённое и содержащееся на территории Кемеровской области — Кузбасса, а также ввезённое сюда для постоянного содержания", — говорится в приказе.

Как проходит регистрация

Процедура проводится в ветеринарных учреждениях, подведомственных управлению, и занимает один день. Для оформления нужны паспорт, ИНН, заявление и согласие на обработку персональных данных.

Микрочип вводят под кожу в области холки.

"Идентификационный номер соответствует уникальному номеру микрочипа и действителен в течение жизни животного", — уточняется в документе.

Что попадёт в реестр

Помимо данных владельца, в систему вносятся вид питомца, кличка, порода (если известна), дата рождения, масть, пол и адрес содержания.