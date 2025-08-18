Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:12

В Кузбассе начали бесплатно чипировать домашних животных

В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип

Владельцы собак, кошек и других питомцев в Кемеровской области теперь могут бесплатно зарегистрировать их и установить микрочип. Такой порядок учёта утвердило Управление ветеринарии Кузбасса. Пока процедура носит рекомендательный характер, но в будущем её могут сделать обязательной.

"Владелец домашнего животного вправе зарегистрировать домашнее животное, рождённое и содержащееся на территории Кемеровской области — Кузбасса, а также ввезённое сюда для постоянного содержания", — говорится в приказе.

Как проходит регистрация

Процедура проводится в ветеринарных учреждениях, подведомственных управлению, и занимает один день. Для оформления нужны паспорт, ИНН, заявление и согласие на обработку персональных данных.

Микрочип вводят под кожу в области холки.

"Идентификационный номер соответствует уникальному номеру микрочипа и действителен в течение жизни животного", — уточняется в документе.

Что попадёт в реестр

Помимо данных владельца, в систему вносятся вид питомца, кличка, порода (если известна), дата рождения, масть, пол и адрес содержания.

Ветеринары назвали основные признаки боли у кошек: изменения поведения и аппетита сегодня в 15:41

7 незаметных признаков, что ваша кошка не просто устала, а страдает

Кошки скрывают боль до последнего — как понять, что питомцу нужна помощь? Рассказываем о скрытых симптомах и тревожных сигналах, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Шелушение кожи у собак: симптомы и методы лечения по данным клинических исследований сегодня в 15:30

Сухая кожа у питомца: когда забота о любимце становится настоящим испытанием

Сухая кожа у собаки — не просто дискомфорт, а возможный признак болезни. Как распознать проблему, выяснить причину и помочь питомцу? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему собакам необходима лежанка для здоровья суставов сегодня в 14:38

Лежанка для собаки: дешевле лечения у ветеринара

Зачем нужна лежанка для собаки? Узнайте, как этот простой аксессуар влияет на здоровье вашего питомца и почему его нельзя игнорировать.

Читать полностью » Кинологи назвали последствия отсутствия прогулок для декоративных пород собак сегодня в 14:24

Лайфхак для владельцев маленьких собак: как гулять меньше, но эффективнее

Узнайте, почему прогулки важны для маленьких пород собак и какие особенности следует учитывать при выгулах. Здоровье и активность вашего питомца в ваших руках!

Читать полностью » Как выбор собаки отражает личные качества хозяев: выводы учёных сегодня в 13:32

Совместимость по-собачьи: формула идеальных отношений с питомцем

Почему люди выбирают собак, похожих на себя? Исследования показывают, что питомцы и их хозяева могут быть схожи не только внешне, но и по характеру.

Читать полностью » Ветеринары назвали основные причины потери веса у кошек сегодня в 13:21

Невидимая опасность: почему кошка худеет даже при правильном питании

Как помочь вашей кошке набрать вес после стресса или болезни? Узнайте эффективные советы по питанию и уходу, чтобы обеспечить здоровье вашей питомцы.

Читать полностью » Ветеринары назвали признаки потери слуха у домашних кошек сегодня в 12:27

Почему ваша кошка не отзывается? Возможно, дело не в характере

Как понять, что кошка вас не слышит? Рассказываем о признаках глухоты у питомцев и особенностях ухода за ними. Проверьте, не пропускаете ли вы тревожные сигналы?

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: складки кожи шарпея требуют особого ухода сегодня в 12:19

Шарпеи: собаки, которые умеют удивлять — что скрыто за их морщинистой внешностью

За милыми складочками шарпеев скрывается древняя история и сложный характер. Узнайте, почему эти собаки — не просто плюшевые игрушки, а настоящие философы с синим языком.

Читать полностью »

