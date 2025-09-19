Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:36

Почему отказ от еды у собаки может быть тревожным симптомом

Изменения в поведении питомцев могут указывать на проблемы со здоровьем

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева в беседе с Pravda.Ru пояснила, что питомцы нередко сигнализируют о проблемах со здоровьем необычными способами.

У кошек при боли, например в мочевом пузыре, может измениться поведение: животные перестают пользоваться лотком и начинают искать другое место, полагая, что там будет меньше дискомфорта.

У собак в большинстве случаев (около 90%) главным симптомом болезней становится снижение аппетита и вялость. "Собаки часто принимают необычные позы или просто лежат, ожидая, что владелец обратит внимание", — подчеркнула эксперт.

Иногда животные выражают недомогание более прямолинейно — могут справлять нужду на виду у хозяина, что, по словам Гольневой, является своеобразным "криком о помощи".

