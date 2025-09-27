Вирусы живут в обуви и цветах: питомец рискует, даже если не выходит на улицу

Забота о кошках и собаках — это не только кормление и прогулки. Многие мифы о здоровье животных могут обернуться серьёзными проблемами. Ветеринарный врач, заведующая Красногвардейской клиникой Вера Земская в беседе с РИАМО рассказала, почему защита от паразитов, вакцинация и безопасная среда важны для каждого питомца.

"Эктопаразиты, такие как блохи и клещи, а также эндопаразиты, включая гельминтов, опасны для здоровья животных. Профилактику гельминтов нужно проводить каждые три месяца, а от клещей — по инструкции средства, когда температура поднимается выше нуля. Защита важна в любое время года. Зимой клещи впадают в спячку, но в тёплые дни могут проснуться", — объяснила Земская.

Паразиты не дремлют

Блохи и клещи активны не только весной и летом, как часто думают владельцы. Эти насекомые могут существовать и зимой, если условия достаточно тёплые.

"Блохи могут обитать в тёплых местах, таких как подъезды и подвалы, независимо от времени года", — добавила Земская.

Поэтому регулярная профилактика обязательна. Обработка от гельминтов проводится раз в три месяца, а средства от клещей применяются в зависимости от погоды и инструкции производителя.

Нос как показатель здоровья: миф и реальность

Существует устойчивое мнение, что сухой нос у питомца — признак болезни. На самом деле это не всегда так.

"Влажность носа у собак и кошек зависит от температуры, влажности, активности и стресса. Сухой нос может быть у здорового животного, например, после сна или в жару. Но важно обращать внимание не только на это, но и на другие симптомы: выделения, вялость, потерю аппетита или повышенную температуру", — подчеркнула ветврач.

Вакцинация нужна всем

Даже животные, которые не выходят на улицу, не защищены полностью.

"Даже если кошка не выходит из квартиры, она может заразиться. Достаточно, чтобы она лизнула обувь или землю в цветочном горшке. Вирусы могут оставаться в окружающей среде до полугода. Непривитая кошка рискует серьёзно заболеть. Вакцинировать нужно всех питомцев — и уличных, и домашних", — сказала специалист.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Думать, что домашние кошки не болеют → заражение вирусами → вакцинация по графику.

Полагаться на "инстинкт самосохранения" → травмы и отравления → установка сеток на окна, безопасные игрушки, уборка ядовитых растений.

Считать сухой нос признаком болезни → ложная тревога или наоборот игнорирование симптомов → комплексное наблюдение за состоянием питомца.

А что если…

У питомца нашли блох зимой? Это возможно — паразиты живут в тёплых помещениях.

Кошка никогда не гуляет? Вирусы можно занести домой на одежде и обуви.

Животное прыгает из окна? Значит, пора установить защитные сетки.

Плюсы и минусы вакцинации