Английский бульдог
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:05

Опасные инфекции подстерегают животных на природе

Ветеринары напомнили о необходимости осмотра питомцев после дачного сезона

После летнего сезона и свободного выгула на дачных участках домашние питомцы нуждаются в обязательном профилактическом осмотре у ветеринара. Это связано с тем, что животные могут контактировать с дикими или бездомными носителями опасных инфекций.

Чем рискуют питомцы на природе

В естественной среде сохраняются возбудители лептоспироза, паразитарных заболеваний и других инфекций. Особую угрозу представляет бешенство, которое по-прежнему фиксируется в российских регионах. Так, в Удмуртии с начала года выявлено уже 13 случаев заболевания, большинство — среди диких животных.

Что обязательно нужно сделать

Ветеринары напоминают, что после дачного отдыха необходимо:
• провести вакцинацию против бешенства, если она не делалась в текущем году;
• выполнить антипаразитарную обработку (от блох, клещей, гельминтов);
• сдать анализы для диагностики распространённых инфекций;
• пройти общий клинический осмотр, чтобы исключить скрытые болезни.

Итог

Регулярная профилактика — лучший способ защитить здоровье питомца и безопасность его хозяев. Заболевания, такие как бешенство, представляют угрозу не только животным, но и людям, поэтому откладывать визит в клинику после дачного сезона не стоит.

