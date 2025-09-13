Опасные инфекции подстерегают животных на природе
После летнего сезона и свободного выгула на дачных участках домашние питомцы нуждаются в обязательном профилактическом осмотре у ветеринара. Это связано с тем, что животные могут контактировать с дикими или бездомными носителями опасных инфекций.
Чем рискуют питомцы на природе
В естественной среде сохраняются возбудители лептоспироза, паразитарных заболеваний и других инфекций. Особую угрозу представляет бешенство, которое по-прежнему фиксируется в российских регионах. Так, в Удмуртии с начала года выявлено уже 13 случаев заболевания, большинство — среди диких животных.
Что обязательно нужно сделать
Ветеринары напоминают, что после дачного отдыха необходимо:
• провести вакцинацию против бешенства, если она не делалась в текущем году;
• выполнить антипаразитарную обработку (от блох, клещей, гельминтов);
• сдать анализы для диагностики распространённых инфекций;
• пройти общий клинический осмотр, чтобы исключить скрытые болезни.
Итог
Регулярная профилактика — лучший способ защитить здоровье питомца и безопасность его хозяев. Заболевания, такие как бешенство, представляют угрозу не только животным, но и людям, поэтому откладывать визит в клинику после дачного сезона не стоит.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru