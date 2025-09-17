Тряпка или шарики-ловушки: хитрости, которые работают при стирке вещей с шерстью
Дом с пушистыми питомцами — это уют, но и постоянная борьба с шерстью. Она остаётся на одежде, покрывалах и мебели, а затем попадает в стиральную машину. На первый взгляд техника справляется, но со временем шерсть становится причиной неприятностей.
Чем опасна шерсть в машинке
При стирке волосы животных забиваются в фильтр и сливную систему. Постепенно они образуют плотные комки, которые затрудняют работу насоса. Вода начинает сливаться медленнее, машина работает шумнее и может выйти из строя.
Запах и плесень
Шерсть задерживает влагу и остатки моющих средств. В барабане и фильтре появляется неприятный запах, а при длительном использовании — условия для образования плесени.
Влияние на бельё
При плохом уходе за машинкой шерсть после стирки не исчезает, а наоборот, оседает на других вещах. В итоге одежда выглядит неаккуратно и требует повторной чистки.
Как ухаживать за машинкой, если есть питомцы
- перед стиркой очищать вещи от шерсти щёткой или липким роликом;
- использовать специальные мешки для стирки, задерживающие волосы;
- чаще проводить чистку фильтра — не реже одного раза в 2 недели;
- периодически запускать профилактическую стирку на 90 °C с содой или лимонной кислотой;
- проветривать барабан после каждой стирки.
Маленькие хитрости
Некоторые хозяйки кладут в барабан влажную тряпку вместе с бельём — она собирает часть шерсти во время стирки. Также помогают специальные шарики-ловушки для волос, которые продаются в магазинах бытовой химии.
Пушистые питомцы делают дом уютнее, но требуют особого внимания к технике. Шерсть в стиральной машине становится причиной засоров, запаха и износа деталей. Регулярный уход и профилактика помогут сохранить машинку чистой и рабочей, а бельё - свежим.
