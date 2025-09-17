Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кот в стиральной машине
Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:08

Тряпка или шарики-ловушки: хитрости, которые работают при стирке вещей с шерстью

Плесень в уплотнителе: что происходит, если дверца всегда закрыта

Дом с пушистыми питомцами — это уют, но и постоянная борьба с шерстью. Она остаётся на одежде, покрывалах и мебели, а затем попадает в стиральную машину. На первый взгляд техника справляется, но со временем шерсть становится причиной неприятностей.

Чем опасна шерсть в машинке

При стирке волосы животных забиваются в фильтр и сливную систему. Постепенно они образуют плотные комки, которые затрудняют работу насоса. Вода начинает сливаться медленнее, машина работает шумнее и может выйти из строя.

Запах и плесень

Шерсть задерживает влагу и остатки моющих средств. В барабане и фильтре появляется неприятный запах, а при длительном использовании — условия для образования плесени.

Влияние на бельё

При плохом уходе за машинкой шерсть после стирки не исчезает, а наоборот, оседает на других вещах. В итоге одежда выглядит неаккуратно и требует повторной чистки.

Как ухаживать за машинкой, если есть питомцы

  • перед стиркой очищать вещи от шерсти щёткой или липким роликом;
  • использовать специальные мешки для стирки, задерживающие волосы;
  • чаще проводить чистку фильтра — не реже одного раза в 2 недели;
  • периодически запускать профилактическую стирку на 90 °C с содой или лимонной кислотой;
  • проветривать барабан после каждой стирки.

Маленькие хитрости

Некоторые хозяйки кладут в барабан влажную тряпку вместе с бельём — она собирает часть шерсти во время стирки. Также помогают специальные шарики-ловушки для волос, которые продаются в магазинах бытовой химии.

Пушистые питомцы делают дом уютнее, но требуют особого внимания к технике. Шерсть в стиральной машине становится причиной засоров, запаха и износа деталей. Регулярный уход и профилактика помогут сохранить машинку чистой и рабочей, а бельё - свежим.

