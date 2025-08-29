Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка и груминг
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:46

Как липкие ролики и швабры помогают держать дом в чистоте

Влажная уборка и антистатик помогают избавиться от шерсти животных

Шерсть домашних животных — неизбежная часть жизни с пушистыми любимцами. Полностью избавиться от неё невозможно, но есть проверенные способы заметно сократить её количество и облегчить уборку.

Влажная уборка

Регулярная уборка — главный союзник хозяина. Лучше использовать тряпки из микрофибры и синтетические ткани, которые хорошо собирают ворс. Отличный вариант — старые капроновые колготки: они притягивают шерсть за счёт статического электричества. Особое внимание стоит уделять зонам, где питомец любит отдыхать: полу, дивану, креслам, подоконникам.

Борьба со статическим электричеством

Шерсть часто прилипает к текстилю и мягкой мебели именно из-за статического заряда. Простое решение — обработка тканей антистатиком. Для подоконников и гладких поверхностей подойдёт раствор кондиционера для белья. Он создаёт тонкую плёнку, которая не позволяет волоскам прочно закрепляться.

Липкие ленты и ролики

Самый быстрый способ привести в порядок одежду или мебель — липкий ролик. Он собирает ворсинки и пыль за несколько секунд. Для пола можно использовать специальные липкие швабры, которые работают по тому же принципу.

Увлажнитель воздуха

Неочевидный, но эффективный помощник — увлажнитель. При оптимальной влажности шерсть и пыль меньше поднимаются в воздух, а значит, не оседают на мебели и одежде. К тому же улучшается микроклимат в доме и уменьшается количество аллергенов.

Уход за питомцем

Снижение количества шерсти в доме начинается с регулярного ухода за животным. Расчёсывание специальными щётками и гребнями несколько раз в неделю удаляет выпавшие волоски ещё до того, как они окажутся на полу и мебели. Такая процедура не только облегчает уборку, но и улучшает состояние кожи и шерсти питомца.

Правильный уход за животным и регулярные простые действия в доме помогут свести к минимуму неудобства от шерсти и сохранить уют.

