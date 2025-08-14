Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:14

Краска и декоративная штукатурка: личный опыт ремонта в доме с животными

Как выбрать отделку стен, чтобы кошка или собака не испортили интерьер

Когда в квартире живёт кошка или собака, стены становятся не просто декором, а испытанием на прочность. Мои обои не выдержали и года — кошка превратила их в личный тренажёр для когтей. Тогда я задумался: как сделать стены красивыми, но при этом защищёнными от лап, когтей и шерсти?

Почему обои — худший вариант

Обои легко царапаются, впитывают запахи и собирают шерсть. Даже если питомцы их не трогают, возле мисок или лежанок появляются затёртые участки. Мой первый ремонт с дорогими виниловыми обоями закончился тем, что через год я переклеивал низ стен в коридоре.

Краска: мой главный выбор

Моющаяся краска стала спасением. Я выбрал матовую в спальне и полуматовую в коридоре и кухне — на ней меньше видно царапины и следы. При необходимости участок можно просто перекрасить. Главное — брать составы, которые выдерживают влажную уборку и не боятся моющих средств.

Декоративная штукатурка: красиво, но не всегда практично

Я пробовал и декоративную штукатурку. Она смотрится эффектно, но если у животного острые когти, на рельефной поверхности могут оставаться зацепы. Зато она отлично подходит для зон, куда питомцы не добираются — например, верхняя часть стены или акцентная стена в гостиной.

Комбинированный подход

Идеальным решением для меня стало сочетание: внизу — моющаяся краска или панели, а сверху — декоративная штукатурка или обои. Так низ стен защищён, а верхняя часть остаётся "дизайнерской". В зонах, где животные часто бегают, я дополнительно использовал защитные уголки.

Результат

После перехода на краску и панели я забыл о переклейке обоев. Даже когда кошка пару раз попробовала поцарапать стену, следов не осталось, а уборка стала в разы проще.

