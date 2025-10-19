Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака облизывает хозяйку
Собака облизывает хозяйку
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:50

Собака больше не дрожит у врача: в Москве меняют формат ветпомощи

Москва делает ветеринарные клиники дружелюбнее: у питомцев появятся зоны комфорта

В столичных государственных ветеринарных клиниках создают специальные зоны, где животные смогут чувствовать себя спокойнее и комфортнее. Об этом рассказал председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин в интервью ТАСС.

"Мы пытаемся изменить подходы к оказанию ветеринарной помощи. Разрабатываем стандарты, модернизируем зоны ожидания. В некоторых подразделениях мы делаем уголки для питомцев, где есть вода, еда, какие-то простые игрушки", — сообщил председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

Комфорт для животных и их владельцев

Новые зоны создаются, чтобы посещение ветеринарных клиник перестало быть стрессом как для питомцев, так и для их хозяев. В таких уголках животные смогут отдохнуть, отвлечься от тревоги, а хозяева — дождаться приёма в более приятной обстановке.

Сауткин отметил, что вместе с обновлением стандартов ветеринарной помощи меняется и философия обслуживания: акцент делается не только на профессиональную помощь, но и на эмоциональный комфорт клиентов.

"Когда человек приходит с питомцем, ему хочется получить помощь в комфортных условиях", — подчеркнул Сауткин.

Новое пространство заботы

В некоторых клиниках уже появились уголки с мисками воды, кормом и игрушками, чтобы питомцы могли чувствовать себя как дома. Эти зоны особенно полезны для кошек и собак, которые тревожно реагируют на запахи и звуки больницы.

Кроме того, проект предусматривает и комфортное ожидание для владельцев:

  • установлены телевизоры и мягкие диваны в зонах отдыха;

  • оборудованы детские уголки, где дети могут поиграть, пока родители заняты оформлением документов или ждут новостей о питомце;

  • в некоторых клиниках внедряются интерактивные панели с информацией о процедурах и правилах ухода за животными.

Ветеринария по новым стандартам

Модернизация столичных ветклиник — часть комплексной программы, направленной на повышение качества обслуживания. Разрабатываются новые стандарты оказания ветеринарной помощи, предусматривающие не только медицинскую составляющую, но и психологическую поддержку владельцев животных.

"Пока животное оперируют, можно в комфортных условиях ждать своего питомца", — отметил Сауткин.

Таким образом, ветеринарные учреждения Москвы постепенно переходят к современной, клиентоориентированной модели, где внимание уделяется как профессионализму врачей, так и эмоциональному состоянию всех участников процесса.

Плюсы нововведения

Для питомцев Для владельцев
Снижается уровень стресса Удобные зоны ожидания
Возможность отвлечься игрой или едой Детские уголки для семей с детьми
Более комфортное восприятие клиники Возможность наблюдать за процессом или отдыхать

3 интересных факта

Москва — один из первых регионов России, внедряющий стандарты комфортной ветеринарии.
По оценкам комитета, столичные госветклиники ежегодно обслуживают свыше 1,5 миллиона животных.
Уголки для питомцев создаются не только в центральных клиниках, но и в филиалах на окраинах города.

