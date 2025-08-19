Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:49

Питомцы диктуют моду: как поездки с животными меняют туризм в России

Нижегородцы заняли 8-е место в стране по бронированию жилья для отдыха с животными

Путешествия в формате pet-friendly стремительно набирают популярность по всей России, и жители Нижегородской области — одни из самых активных участников этого тренда. Согласно совместному исследованию "МегаФона" и сервиса "Авито Путешествия", в июле 2025 года нижегородцы заняли 8-е место в стране по числу бронирований жилья для отдыха с питомцами.

Средняя стоимость проживания для них составила 4,5 тысячи рублей в сутки, что немного выше общероссийского показателя (около 4 тысяч за квартиру и 8,1 тысячи за дом).

Почему растёт интерес к поездкам с животными

Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом:

  • заселений с животными в квартирах стало на 42% больше;
  • бронирований домов — на 91% больше;
  • большинство поездок продолжаются три дня, а в поездку отправляются три человека и питомец.

Наибольший спрос зафиксирован в Московской и Ленинградской областях, но Нижегородская область уверенно вошла в первую десятку, опередив такие крупные регионы, как Самара и Ростов-на-Дону.

Кто чаще всего ездит в поездки с животными

Большая часть спроса приходится на людей в возрасте от 35 до 44 лет — они бронируют почти половину всех pet-friendly вариантов. Чуть реже путешествуют владельцы в возрасте 25-34 лет, а жители старших и младших возрастных групп интересуются таким форматом значительно меньше.

Pet-friendly как новая норма

Из-за растущего интереса владельцев питомцев всё больше гостиниц, апартаментов и ресторанов внедряют pet-friendly опции. Для животных предлагают:

  • отдельные места для сна,
  • миски с водой и лакомствами,
  • даже специальное меню.

Благодаря мобильному интернету и цифровым сервисам пользователи легко находят информацию о правилах перевозки и проживания с животными — рост трафика на сайты зоомагазинов это подтверждает.

Алексей Михайлов, директор "МегаФона" в Нижегородской области, отметил, что компания активно усиливает покрытие в туристических местах региона и предлагает сим-карты для GPS-ошейников, чтобы владельцы могли отслеживать перемещение своих питомцев.

